Lời giải cho nỗi lo xăng E10: Không Chính phủ nào lại đi bơm "máu bẩn" vào nền kinh tế

Ảnh minh hoạ: Int

Xăng E10 có độ tương thích phương tiện như xăng khoáng

Ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) phân tích, về lợi ích, xăng E10 là giảm phát thải khí nhà kính, làm giảm nồng độ các khí thải khác như CO, HC rất đáng kể và giảm phát thải chất độc hại ra môi trường. Bên cạnh đó, xăng E10 giúp Việt Nam tự chủ về mặt cung cầu, về an ninh năng lượng.

Đánh giá rủi ro, theo ông Nam, dựa trên đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng với các nghiên cứu mà Hiệp hội đã thực hiện, có thể khẳng định là hầu hết các loại sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy hiện nay VAMM đang sản xuất và kinh doanh đều có thể đáp ứng được việc sử dụng xăng E10.

Có những loại xe có niên đại khá cũ, các nhà sản xuất cũng đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng. Dựa trên các kênh hotline và các kênh chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp, khách hàng có thể tham khảo, thể liên hệ trực tiếp để kiểm tra xem sản phẩm của mình có tương thích với xăng E10 hay không, hoặc nhận những khuyến cáo xem loại xăng nào phù hợp với sản phẩm của mình.

Trước những e ngại của khách hàng về độ tương thích khi sử dụng xăng E10, nhất là đối với phương tiện để lâu có thể khó khởi động trở lại… PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, đây cũng là vấn đề được quan tâm. Tuy nhiên, điều đó không đáng lo ngại bởi vì xăng sinh học E10 đã được sử dụng khá lâu trên thế giới, từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thái Lan sử dụng E10 từ những năm 2000 cho đến thời điểm bây giờ. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về khả năng tương thích của các chi tiết trên động cơ phù hợp với xăng sinh học E10.

“Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo nghĩa rằng các chi tiết khi sử dụng xăng khoáng, sau một thời gian cũng sẽ có sự suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 cũng tương tự như khi sử dụng xăng thuần khoáng”, ông Tuyến nói.

Ngoài ra, một số ít phương tiện sản xuất từ năm 2000 trở về trước có những mẫu xe tác động của E10 hoàn toàn tương đương như tác động của xăng khoáng. Và cũng có những mẫu xe khá cũ hơn thì tác động không đáng kể…

“Trong trường hợp nếu những phương tiện cũ cho phép sử dụng xăng có trị số octan như RON 92 có thể lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92 hiện vẫn đang lưu hành ở trên thị trường”, ông Tuyến cho hay.

E10 là ‘ người phát hiện bệnh ’ , chứ không phải E10 là "con bệnh"

Liên quan đến những lo ngại, băn khoăn khi sử dụng xăng sinh học E10 mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên, ông Lỗ Hải Nam lý giải, về mặt tính chất của nhiên liệu, xăng E10 là loại xăng có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng thông thường. Do đó để đảm bảo công suất của động cơ, lượng tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng E10 sẽ tăng so với xăng khoáng thông thường khoảng 2%. Mức này rất nhỏ, gần như không cảm nhận thấy gì.

“Chúng tôi xin đưa ra thông tin về mặt kỹ thuật là mức tiêu thụ nhiên liệu có thể sẽ chênh lệch so với xăng khoáng thông thường, trên nghiên cứu và đánh giá nhiên liệu thực tế, nhưng không đáng kể”, ông Nam cho biết thêm.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam nhấn mạnh, nhiều người e ngại sử dụng xăng E10 có trục trặc. Nhưng nhiều cây xăng đã bán ra từ 15/4, có nghĩa là hàng chục triệu ô tô, xe máy đã đi trên đường. Và nếu như có trục trặc thì chúng ta sẽ không nhìn thấy dòng chảy của xe cộ đang lưu thông.

“Như vậy, một số trục trặc nhỏ thì E10 chính là ‘người phát hiện bệnh’, chứ không phải E10 là "con bệnh". Chúng ta chỉ cần đi ra hiệu sửa xe hay các gara, bảo dưỡng lại hệ thống cấp nhiên liệu như ống dẫn nhiên liệu, kim phun là sẽ giải quyết được”, ông Tuấn khuyến nghị.

Ở góc độ nhà quản lý, ông Đào Duy Anh thông tin rõ, chất lượng xăng dầu đã được kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026, sửa đổi QCVN 01:2022. Các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và chính quyền các địa phương đều có lực lượng kiểm soát chất lượng để luôn luôn đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm.

“Xăng dầu cũng xem như là mạch máu của nền kinh tế. Vì vậy người tiêu dùng hãy yên tâm là không có Chính phủ nào cho dù vì bất kỳ lý do gì, môi trường hay là kinh tế, mà lại đi bơm ‘máu bẩn’ vào nền kinh tế”, ông Đào Duy Anh khẳng định.