Grab muốn xây 6.000 trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Chiều 31/5, Bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab, đã có cuộc đối thoại về "tầm nhìn chiến lược" và "cùng chung định hướng phát triển".

Trên trang cá nhân của mình, ﻿bà Chin Yin Ong cho biết về hạ tầng xe điện, Grab đang đề xuất xây dựng mạng lưới 6.000 trạm sạc dùng chung trên toàn quốc vào năm 2027. Về mảng giao thông thông minh, Grab muốn tích hợp giao thông công cộng vào ứng dụng Grab để thúc đẩy kết nối đa phương thức.

Ngoài ra , bà Chin Yin Ong cam kết đồng hành cùng Việt Nam, hợp tác thực hiện các giải pháp kết nối vận tải đa phương thức, hỗ trợ giao thông công cộng đô thị và hạ tầng hỗ trợ phương tiện xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số thông qua nền tảng học tập trực tuyến của Grab; quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khu vực và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm đối với một số công nghệ mới như phương tiện tự hành, robot giao hàng.

Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và các mô hình giao thông bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạ tầng số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý giao thông đô thị và phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại báo cáo của mình, ﻿Grab cho biết doanh thu tại Việt Nam năm 2025 đạt 255 triệu USD, tương đương 6.710 tỷ đồng. Con số này tăng trưởng liên tục, đạt 185 triệu USD (khoảng 4.868 tỷ đồng) năm 2023 và 228 triệu USD (khoảng 5.999 tỷ đồng) năm 2024.

Tốc độ tăng trưởng ổn định của Việt Nam là điểm đáng chú ý. Trong vòng ba năm, doanh thu tăng khoảng 38%﻿.

Tháng 8/2025, ﻿Chia sẻ tại Tọa đàm 'Lọc phát thải, lọc không khí' do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc đối ngoại Công ty Grab Việt Nam cho biết một lo ngại của các tài xế Grab là vấn đề sạc pin xe điện, thời gian sạc pin dài, quãng đường di chuyển trên mỗi lần sạc ngắn, trong khi đổ xăng chỉ mất 3-5 phút. Trong khi đó số lượng trạm sạc pin, đổi pin ít, điện lưới sạc không ổn định; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao.

Vì vậy Giám đốc Đối ngoại Grab cho rằng cấp thiết phải hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ xe điện, trong đó quan trọng nhất là hệ thống trạm sạc công cộng và sự ổn định của lưới điện. Đặc biệt các đơn vị xây dựng trạm sạc xe điện nhận hỗ trợ từ cơ quan Nhà nước cần phải đảm bảo tính công cộng, tức là cho phép nhiều hãng xe dùng chung.