Cổ đông Golden Gate đón tin vui: Dự kiến nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1.200%, nhận thêm 82% bằng tiền mặt

Dự kiến ngày 29/6/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026.

Theo tài liệu được công bố, Golden Gate lên kế hoạch ﻿kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần 9.814 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế 466 tỷ đồng, tăng 118% so với thực hiện năm 2025 (214 tỷ đồng). Nếu thực hiện được kế hoạch thì đây sẽ là mức doanh thu kỷ lục của Golden Gate.

Golden Gate cho biết, trong năm 2026, công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc: tiếp tục mở rộng kinh doanh, xây dựng một nền tảng vận hành vững mạnh, gia tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cấp không gian cửa hàng và tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng của The Coffee House.﻿

HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua ﻿phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, Golden Gate dự kiến phát hành 3 đợt cổ phiếu ESOP.



Đợt 1, phát hành 17.950 cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phiếu cho các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm của Công ty hoặc Công ty con, nhân tài Công ty hoặc Công ty con muốn thu hút hoặc giữ chân. ﻿

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 15 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành hoặc sau khi xảy ra một sự kiện thanh khoản cổ phần, tùy theo thời điểm nào đến sau. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 và trước đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.﻿

Đợt 3 và 3 dự kiến phát hành sau khi chia cổ tức.﻿

Đợt 2, phát hành 77.387 cổ phiếu ESOP, trong đó 51.883 cổ phiếu phát hành mới và 25.504 cổ phiếu quỹ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc 2027﻿.

Đợt 3 dự kiến phát hành phụ thuộc vào chỉ tiêu tài chính EBITDA. Trường hợp EBITDA năm 2027 đạt tối thiều 1.500 tỷ đồng,công ty được phép phát hành 2% vốn điều lệ của công ty tại thời điểm hiện tại, bao gồm cả đợt 1 và 2.Trường hợp EBITDA năm 2027 đạt tối thiểu 1.700 tỷ đồng, công ty được phép phát hành 3% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại, bao gồm cả đợt 1 và 2.

Về kế hoạch trả cổ tức, Golden Gate dự kiến phát hành hơn 93,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận 12 cổ phiểu phát hành thêm﻿.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 1.012 tỷ đồng. Nguồn vốn để phát hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.﻿

﻿Ngoài ra, Golden Gate dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 82%, tương ứng với 8.200 đồng/cổ phiếu. Trường hợp công ty có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành do các sự kiện chia tách, phát hành thêm thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mức cổ tức đảm bảo tổng tiền cổ tức trả ra không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025.