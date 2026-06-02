Con trai genZ của ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó Chủ tịch sàn tiền số SCEX

Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố lễ ra mắt các thành viên HĐQT với sự tham gia của nhiều lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và công nghệ.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái (con trai ông Nguyễn Đức Thụy) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT khác bao gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.﻿

Ông Nguyễn Duy Khoa là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, đã và đang công tác tại các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức lớn như ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.﻿

Ông Thái có trình độ cử nhân kinh tế, học tập tại Đại học Massachusetts Boston từ năm 2022-2026.

Từ tháng 7-2025 đến nay, ông Thái là thành viên hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1).

Theo thông tin từ LPBS, ông Thái là con thứ hai trong gia đình, phía trên là chị gái Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và phía dưới là 4 em trai, em gái.﻿

Với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái ThaiGroup cùng nền tảng hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán tại LPBS, ông Thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng, mở rộng hợp tác và định hình các hướng phát triển kinh doanh mới cho SCEX trong giai đoạn tới.﻿

Bên cạnh đó, các thành viên còn lại của HĐQT cũng là các nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số. Việc ra mắt HĐQT mới diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi hành lang pháp lý dần được hoàn thiện.

Đặc biệt trong Lễ ra mắt có sự chứng kiến và chúc mừng của ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SACOMBANK.﻿

Tháng 3/2026, SCEX trở thành một trong những doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa.﻿

Theo báo cáo của Chainalysis, Việt Nam hiện nằm trong Top 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới và thuộc nhóm thị trường crypto phát triển nhanh nhất châu Á. Quy mô dòng tiền crypto tại Việt Nam giai đoạn 2024–2025 được ước tính vượt 220 tỷ USD, với khoảng 17 triệu người dùng quan tâm và sở hữu tài sản số.﻿

