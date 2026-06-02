Dàn cựu lãnh đạo Vicem được giảm án

Sáng 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với dàn lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) trong vụ án xảy ra tại dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (tòa tháp Vicem) trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Theo đó, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", ông Lê Văn Chung - cựu Chủ tịch HĐTV Vicem bị tuyên 10 năm tù (án sơ thẩm 13 năm tù); đã nộp 22 tỷ đồng khắc phục hậu quả và còn phải bồi thường phần nghĩa vụ còn lại theo bản án.

Bị cáo Lê Văn Chung - cựu Chủ tịch HĐTV Vicem tại tòa sơ thẩm.

Bị cáo Tạ Quang Bửu - cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem bị tuyên 7 năm tù (án sơ thẩm 9 năm tù); đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hai bị cáo Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường, cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do ngay tại tòa. Hai bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem): 3 năm tù treo, đã khắc phục xong hậu quả vụ án (án sơ thẩm 4 năm tù). Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù giam).

Đối với nhóm bị cáo phạm 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) bị tuyên mức án 13 năm tù, buộc bị cáo phải nộp 61 tỷ đồng (án sơ thẩm 15 năm tù). Dù chưa trực tiếp khắc phục hậu quả nhưng cựu Tổng giám đốc Vicem được HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư giai đoạn cuối), là Anh hùng Lao động và được Vicem cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vicem) bị tuyên 9 năm tù, xác nhận bị cáo đã nộp 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù). Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem): 10 năm tù, đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng, còn phải nộp khắc phục 43 tỷ đồng (án sơ thẩm 11 năm tù).

HĐXX phúc thẩm nhận định, từ năm 2011 đến tháng 8/2015, dự án tòa tháp Vicem mới hoàn thành phần tầng hầm và kết cấu phần thân rồi dừng thi công. Tổng số vốn đã đầu tư lên tới 1.244 tỷ đồng nhưng đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu thi công tường vây và cọc khoan nhồi của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh - cựu Tổng giám đốc Vicem, Trưởng Ban quản lý dự án - đã thống nhất với đại diện nhà thầu về việc trích lại 5% giá trị gói thầu sau thuế cho Vicem.

Theo tòa, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Quá trình xét xử cho thấy các bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Tuy nhiên, HĐXX cũng xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, tòa cho rằng các bị cáo đều là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, thực hiện dự án với mong muốn xây dựng trụ sở làm việc khang trang cho doanh nghiệp, không có động cơ vụ lợi hay tư lợi cá nhân. Sai phạm xuất phát từ việc không tuân thủ các quy định về đầu tư, đấu thầu và xây dựng, dẫn đến dự án không thể hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các bị cáo không thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tiếp tục triển khai dự án dù điều kiện thị trường và hiệu quả đầu tư không bảo đảm.

Xem xét kháng cáo, HĐXX ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã nộp bổ sung số tiền lớn để bồi thường thiệt hại, nâng tổng số tiền khắc phục lên hơn 119 tỷ đồng. Nhiều bị cáo còn cung cấp thêm các tài liệu thể hiện quá trình công tác, thành tích, bằng khen và giấy khen.



