Động thái 'kỳ lạ' của công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Mặc dù đặt văn phòng điều hành tại Mỹ, "linh hồn" của AMC Robotics là ông Shengwei (Sean) Da , một công dân Trung Quốc và là người sáng lập thương hiệu camera Trung Quốc "YI".

Dòng robot bốn chân Kyro

Trong báo cáo tài chính ﻿quý 1/2026 của AMC Robotics Corporation (mã chứng khoán NASDAQ: AMCI), công ty cho biết, đang tiếp tục mở rộng sản xuất Kyro (dòng robot bốn chân của công ty) thông qua Công ty TNHH AMCV, công ty con sản xuất đặt tại Việt Nam của Tập đoàn, để hỗ trợ sản xuất robot, quan hệ đối tác với nhà cung cấp và triển khai thương mại dự kiến.

Theo thông báo trước đó ngày 5/1/2026, AMC Robotics Corporation đã hoàn tất việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited).

Công ty AMCV sẽ hoạt động như một trung tâm sản xuất và vận hành khu vực chuyên biệt, tập trung vào việc thực hiện sản xuất robot, bao gồm điều phối nhà cung cấp, lắp ráp cơ khí và điện tử, tích hợp hệ thống, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng cho Kyro.

AMC Robotics khẳng định việc mở rộng sang Việt Nam là bước đi chiến lược để xây dựng mạng lưới sản xuất phân tán toàn cầu. Hai động lực tài chính then chốt thúc đẩy quyết định này là: tối ưu hóa hiệu quả chi phí và tận dụng sự ổn định về thuế quan.﻿

Tuy nhiên, đã gần 5 tháng kể từ ngày thông báo nhưng chưa ghi nhận hoạt động công khai nào của ﻿Công ty TNHH AMCV như tăng vốn điều lệ hay tuyển dụng nhân sự.

Theo bản đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân tại Việt Nam, công ty AMCV có vốn nhỏ chỉ 2,6 tỷ đồng, và không có ngành nghề sản xuất. Toàn bộ ngành nghề kinh doanh là buôn bán, lập trình, dịch vụ máy tính, xử lý dữ liệu, cho thuê có liên quan.

AMC Robotics Corporation chỉ có địa điểm tại Mỹ, còn "lõi﻿" hoạt động là Trung Quốc.

Theo tài liệu của công ty gửi tới sàn chứng khoán Mỹ, AMC Robotics cho biết việc thành lập và lên sàn NASDAQ được thực hiện theo hình thức SPAC (Special Purpose Acquisition Company - Công ty Thâu tóm Mục đích Đặc biệt), còn được gọi là "công ty rỗng". Thực thể SPAC ở đây là AlphaVest Acquisition.

Mặc dù đặt văn phòng điều hành tại Mỹ, "linh hồn" của AMC Robotics là ông Shengwei (Sean) Da , một công dân Trung Quốc và là người sáng lập thương hiệu camera Trung Quốc "YI". Thương hiệu "YI" của ông Da từng có mối quan hệ đối tác chiến lược và nhận đầu tư từ Xiaomi, Dù ông Da khẳng định Yi không thuộc sở hữu của Xiaomi.

Quý 1/2026, AMC Robotics ghi nhận doanh thu đạt gần 1,2 triệu USD, giảm 34% so với gần 1,8 triệu USD trong cùng kỳ năm trước.﻿

Lợi nhuận ròng đạt hơn 145.000 USD, trái ngược với khoản lỗ ròng hơn 77.000 USD trong quý đầu tiên năm 2025.

Ngọc Điệp

Tỷ phú Trần Đình Long báo tin nóng cho dự án 2.823 tỷ

Tỷ phú Trần Đình Long báo tin nóng cho dự án 2.823 tỷ Nổi bật

Grab muốn xây 6.000 trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Grab muốn xây 6.000 trạm sạc xe điện tại Việt Nam Nổi bật

Chuyện gì đang xảy ra với Dat Bike?

Chuyện gì đang xảy ra với Dat Bike?

14:19 , 02/06/2026
Dàn cựu lãnh đạo Vicem được giảm án

Dàn cựu lãnh đạo Vicem được giảm án

13:56 , 02/06/2026
Bắt Giám đốc công ty truyền thông Phạm Ngọc Mạnh và 17 người khác, tạm hoãn xuất cảnh 15 đối tượng

Bắt Giám đốc công ty truyền thông Phạm Ngọc Mạnh và 17 người khác, tạm hoãn xuất cảnh 15 đối tượng

13:34 , 02/06/2026
Ái nữ nhà TCC Group kể câu chuyện kinh doanh 10 tỷ USD: Tốt nghiệp MIT, Harvard, hiện nắm trong tay quyền sinh sát Big C, Mega Market

Ái nữ nhà TCC Group kể câu chuyện kinh doanh 10 tỷ USD: Tốt nghiệp MIT, Harvard, hiện nắm trong tay quyền sinh sát Big C, Mega Market

10:40 , 02/06/2026

