Khiến hơn 4 tỷ người 'dính chặt': 3 đại gia Trung Quốc chạm mốc quyền lực chưa từng có

Theo dữ liệu từ Salesforce được Visual Capitalist công bố, các nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay đã đạt quy mô tương đương dân số của nhiều quốc gia, với nhiều ứng dụng phục vụ hơn 1 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng.

Facebook tiếp tục là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 3,1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu. Meta sở hữu 5 trong số 15 nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.

Ba nền tảng có nguồn gốc Trung Quốc là TikTok, WeChat và Douyin đang tiếp cận tổng cộng hơn 4 tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Meta tiếp tục thống trị mạng xã hội toàn cầu

Ra đời năm 2004, Facebook hiện vẫn là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 3,1 tỷ người dùng hàng tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, sức mạnh của Meta không chỉ nằm ở Facebook.

Tập đoàn này còn sở hữu Instagram và WhatsApp, mỗi nền tảng có khoảng 3 tỷ người dùng. Meta mua Instagram với giá chỉ 1 tỷ USD vào năm 2012 và thâu tóm WhatsApp với gần 20 tỷ USD hai năm sau đó. Ngoài ra, Meta còn sở hữu Messenger (1 tỷ người dùng) và Threads (400 triệu người dùng).

Sự trỗi dậy của các nền tảng Trung Quốc

Trong khi các nền tảng mạng xã hội lớn trước đây chủ yếu đến từ Mỹ, các công ty công nghệ Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ.

Tại Trung Quốc, WeChat đã trở thành một "siêu ứng dụng" với 1,4 tỷ người dùng, tích hợp nhắn tin, thanh toán, mua sắm và trò chơi.

Trong khi đó, ByteDance đã tạo ra Douyin dành cho thị trường nội địa và TikTok cho thị trường quốc tế. TikTok hiện đạt khoảng 2 tỷ người dùng hàng tháng, trở thành một trong những nền tảng phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng kéo theo nhiều cuộc điều tra và hạn chế từ các cơ quan quản lý ở một số quốc gia.

Mạng xã hội không còn chỉ để kết nối bạn bè

Nếu như những năm 2000, mạng xã hội chủ yếu phục vụ việc kết nối cá nhân, thì ngày nay vai trò của chúng đã mở rộng đáng kể.

YouTube trở thành nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới với 2,5 tỷ người dùng.

Reddit phát triển thành diễn đàn trực tuyến khổng lồ, nơi người dùng trao đổi về đủ mọi chủ đề.

LinkedIn là mạng xã hội nghề nghiệp hàng đầu, kết nối người lao động, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp trên toàn cầu.

