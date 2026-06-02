'Gã khổng lồ' tỷ đô của TP.HCM thông báo khẩn

Theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2026, doanh nghiệp có tổng cộng 9.221 cổ đông.

Trong đó, số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 9.220 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 4,56%, phần vốn Nhà nước còn lại chiếm tỷ lệ 95,44%.

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15, công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết trước ngày 01/01/2021 phải đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, cụ thể là có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chậm nhất vào ngày 01/01/2026.

Với cấu trúc hiện tại, doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện này khi tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn đang thiếu hụt 5,44% so với mức quy định.

Mặc dù chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán, công ty thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên Quy định chuyển tiếp tại Khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

Quy định nêu rõ, trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần đang niêm yết chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Để giải quyết tiêu chuẩn này, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ giảm từ mức 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026 - 2030. Phương thức thực hiện là phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.