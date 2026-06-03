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Thêm 1.000 tỷ đồng 'chảy' về Vinhomes

| | Doanh nghiệp

Trong khoảng thời gian từ 28/5-1/6/2026, Vinhomes đã huy động thành công lô trái phiếu VHM12606 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Công ty CP Vinhomes vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 28/5-1/6/2026, Vinhomes đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã VHM12606, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029.

Trong ngày 28/5/2026, Vinhomes cũng huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu mã VHM12605, kỳ hạn 36 tháng.

Thêm 1.000 tỷ đồng 'chảy' về Vinhomes- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 22/5, HĐQT Vinhomes đã phê duyệt nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Tài sản bảo đảm gồm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Ở chiều ngược lại, ngày 15/5/2026, Vinhomes đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 58,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VHMB2426005, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Lô trái phiếu mã VHMB2426005 gồm 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/5/2026, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12%/năm.

Xa hơn, ngày 28/4/2026, Vinhomes cũng đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004. Trái phiếu này được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Trong diễn biến khác, Vinhomes đã chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc (Công ty Phát Lộc). Qua đó, Công ty Phát Lộc không còn là công ty con của VHM.

Ngược lại, Vinhomes đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó, công ty này trở thành công ty con của VHM.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vinhomes

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