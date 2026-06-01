VICEM báo lỗ 3 năm liên tiếp, kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của nhiều công ty con

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 24.631 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp tăng 62%, đạt 2.751 tỷ đồng.

VICEM báo lỗ sau thuế hơn 158 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 986 tỷ đồng trong năm 2024, đây là năm lỗ thứ 3 liên tiếp của VICEM. Tính đến ngày 31/12/2025, VICEM lỗ lũy kế hơn 3.408 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2025, tổng tài sản của VICEM ở mức 34.376 tỷ đồng, trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gần 5.677 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 16.239 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay gần 7.356 tỷ đồng.﻿ Vốn chủ sở hữu gần 18.137 tỷ đồng.

Trong báo cáo, kiểm toán viên nhấn mạnh, tại ngày 31/12/2025, Tổng công ty có số dư nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 4.091 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 4.554 tỷ đồng) đã thể hiện các khó khăn về tài chính và khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trả tại một số công ty con.

Một số công ty con bao gồm Vicem Tam Điệp, Vicem Sông Thao và Xi măng Hạ Long; tại ngày 31/12/2025, có tổng số lỗ lũy kế với số tiền 8.054 tỷ đồng, tổng số nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 7.465 tỷ đồng.

Các công ty gồm Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (công ty con của Xi măng Bỉm Sơn), Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Hạ Long (công ty con của Xi măng Hạ Long) bị âm vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025.

Kiểm toán viên đã nhấn mạnh về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục trên Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty con này.

VICEM cho biết, việc cải thiện tình hình tài chính và khả năng hoạt động liên tục của các công ty này phụ thuộc vào việc cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo và khả năng thu xếp nguồn tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ đến hạn/quá hạn thanh toán.

Hiện tại, Tổng công ty tiếp tục xem xét hỗ trợ, gia hạn nợ vay; đồng thời chỉ đạo các công ty do Tổng công ty kiểm soát nêu trên xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp và kế hoạch cân đối nguồn trả nợ trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá các công ty do Tổng công ty kiểm soát nêu trên lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 trên cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp.﻿

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh, theo Bản án xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội liên quan đến Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM, các cá nhân liên quan phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại của VICEM với tổng số tiền 397 tỷ đồng. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang của Dự án là 773 tỷ đồng và các khoản mục có liên quan sẽ được điều chỉnh lại khi phán quyết cuối cùng của Tòa án được thực hiện.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về﻿ CTCP Xi măng Hạ Long - công ty con do VICEM nắm giữ 82,69% vốn điều lệ. Theo đó, Xi măng Hạ Long đã không ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh các khoản chi phí lãi vay của khoản vay từ Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SDC) kể từ ngày 1/1/2016.

Nguyên nhân do Xi măng Hạ Long đang căn cứ theo Tờ trình số 89/TTr-BXD ngày 14/10/2015 của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt phương án tái cơ cấu nợ vay Dự án Xi măng Hạ Long.

Ngày 21/6/2016, VICEM có văn bản gửi SDC đề nghị điều chỉnh lại hợp đồng vay liên quan tới thời hạn trả nợ bao gồm các nội dung: Không trả nợ gốc năm 2016; từ năm 2017 sẽ trả nợ gốc trong vòng 10 năm; lãi suất của khoản vay trong toàn bộ thời gian trả nợ gốc là 0%/năm.

Ngày 22/12/2017, SDC có văn bản gửi Bộ Xây dựng, theo đó sẽ thực hiện cơ cấu khoản nợ vay này khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, VICEM và Xi măng Hạ Long chưa nhận được văn bản trả lời chính thức từ SDC về việc Xi măng Hạ Long không phải trả các khoản lãi vay, lãi phạt liên quan đến khoản vay này.

Do đó, kiểm toán viên cho rằng không đủ cơ sở đánh giá việc không hạch toán và ghi nhận các khoản chi phí lãi vay nêu trên của Xi măng Hạ Long liệu có phù hợp hay không và cũng không đánh giá được ảnh hưởng của việc này tới Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty.