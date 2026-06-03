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VinFast bất ngờ góp mặt trong một bảng xếp hạng thế giới

| | Doanh nghiệp

VinFast bất ngờ góp mặt trong một bảng xếp hạng thế giới

Nhiều quốc gia vẫn ưu tiên các thương hiệu nội địa như BYD ở Trung Quốc, Maruti ở Ấn Độ hay VinFast tại Việt Nam.

Theo dữ liệu của Focus2Move về doanh số ô tô năm 2025 tại 61 thị trường trên thế giới (riêng Argentina, Nhật Bản và Philippines sử dụng số liệu năm 2024), Toyota tiếp tục là hãng xe thống trị toàn cầu khi đứng số 1 tại 25 quốc gia, tương đương 41% số thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, nhiều quốc gia vẫn ưu tiên các thương hiệu nội địa như BYD ở Trung Quốc, Maruti ở Ấn Độ hay VinFast tại Việt Nam.

Volkswagen tiếp tục là thương hiệu bán chạy nhất tại Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Hãng xe Đức hưởng lợi từ mức độ nhận diện thương hiệu cao cùng lịch sử lâu đời với người tiêu dùng châu Âu.

Người Pháp lựa chọn Renault, người Italy ưu tiên Fiat, trong khi người tiêu dùng CH Czech vẫn dành sự tin tưởng cho Škoda.

Bất chấp sự cạnh tranh từ các thương hiệu quốc tế, nhiều quốc gia vẫn duy trì với các nhà sản xuất ô tô trong nước.

Tại Trung Quốc, BYD là thương hiệu dẫn đầu khi quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra toàn thị trường. Ở Ấn Độ, Maruti tiếp tục giữ vị trí số 1 nhờ mức giá phù hợp và hệ thống phân phối rộng khắp.

Tại Việt Nam, VinFast là thương hiệu bán chạy nhất thị trường.

Ở những thị trường khác, các "nhà vô địch quốc gia" như Iran Khodro tại Iran hay Innoson tại Nigeria cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước khi nhận được sự hỗ trợ từ chính sách phát triển công nghiệp và sự ưu tiên của người tiêu dùng. ﻿

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Yên Chi

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