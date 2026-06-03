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Ủy ban chứng khoán ra thông báo quan trọng liên quan PVD và PVT

| | Doanh nghiệp

Ủy ban chứng khoán ra thông báo quan trọng liên quan PVD và PVT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo liên quan đến hai công ty dầu khí là PV Drilling và PVTrans

Ngày 02/06/2026, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) công bố văn bản số 4750/UBCK-PTTT. Văn bản xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PVD ở mức 50%.

Số liệu cuối phiên giao dịch ngày 02/06 ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 8,49% vốn tại doanh nghiệp. Như vậy, khối ngoại còn quyền mua thêm 41,51% vốn cổ phần, tương ứng khối lượng room trống là 225.381.766 cổ phiếu.

Đối với Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT), doanh nghiệp cũng tiếp nhận công văn số 4868/UBCK-PTTT. UBCKNN ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PVTrans là 49%.

Tính đến ngày 02/06, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại doanh nghiệp đạt 13,42% vốn. Room ngoại còn lại ở mức 35,58%, tương đương khối lượng nhà đầu tư nước ngoài có thể mua thêm là 167.219.480 cổ phiếu.

Tại các văn bản trên, UBCKNN yêu cầu các cá nhân, tổ chức tham gia lập hồ sơ chịu trách nhiệm về kết quả rà soát theo quy định pháp luật.

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Anh Khôi

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