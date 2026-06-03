Ngày 1/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend vừa khai trương không gian Trung Nguyên E-Coffee tại thành phố Katy, bang Texas (Mỹ), tiếp tục mở rộng số lượng cửa hàng của thương hiệu cà phê Việt Nam ở Mỹ.

Katy, Texas là một thành phố ngoại ô năng động và phát triển thuộc vùng đô thị Greater Houston. Nơi đây có khu dân cư quy hoạch, hệ thống trường học, không gian xanh và là một trong những nơi tập trung người Việt.

Trước khi Trung Nguyên đổ bộ, các chuỗi cafe chính ở thành phố này gồm có Starbucks và Shipley Do-Nuts với khoảng trên dưới 10 cửa hàng mỗi chuỗi. Tính chung cả bang Texas, Starbucks giữ vị thế áp đảo với khoảng 1.300 cửa hàng, gấp 4 lần so với chuỗi còn lại.﻿

Không gian mới được phát triển theo mô hình Trung Nguyên E-Coffee, được chế biến từ hạt cà phê Việt.



Những năm gần đây, Trung Nguyên Legend liên tục gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Tại Mỹ, trước Katy, thương hiệu này đã đưa vào vận hành nhiều không gian cà phê tại Houston (Texas), California cùng các khu vực tập trung đông cộng đồng người Việt.

Theo kế hoạch công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển khoảng 100 quán cà phê tại Mỹ, coi đây là thị trường trọng điểm nhằm quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Không chỉ tập trung vào thị trường Mỹ, Trung Nguyên Legend còn mở rộng hệ thống tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác. Các hoạt động này là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn diện, kết hợp giữa kinh doanh, văn hóa và quảng bá giá trị cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.



Hiện nay, Trung Nguyên Legend là một trong những doanh nghiệp cà phê lớn nhất Việt Nam với hệ sinh thái gồm các thương hiệu Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee, G7 và nhiều dòng sản phẩm xuất khẩu. Sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Trung Nguyên Legend được thành lập năm 1996 bởi ông Đặng Lê Nguyên Vũ – người thường được gọi với biệt danh “vua cà phê”. Đến năm 2025, hệ thống của hãng gồm nhiều mô hình như Trung Nguyên Legend Café, Trung Nguyên E-Coffee và Coffee World, với khoảng 110 quán cà phê trên toàn cầu.