Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới tại nơi sôi động bậc nhất bang Texas, Mỹ

13-03-2026 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

Trước đó, thương hiệu này đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại bang California vào năm 2023, đánh dấu bước đi chính thức vào thị trường này. Sau đó, hệ thống tiếp tục mở rộng tại các địa điểm như San Jose, bang Texas và Portland.

Trên trang fanpage của thương hiệu, Trung Nguyên Legend vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về không gian “Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend” tại Houston, Mỹ đã bắt đầu đón khách.

Cửa hàng mới nằm trên Bellaire Boulevard, Houston, Texas – khu vực tập trung cộng đồng người Việt đông đảo và được xem là một trong những trung tâm kinh tế năng động của bang Texas.

Mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ

Houston là điểm đến mới nhất trong chiến lược phát triển của Trung Nguyên Legend tại thị trường Mỹ – quốc gia được xem là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Trước đó, thương hiệu này đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại bang California vào năm 2023, đánh dấu bước đi chính thức vào thị trường này. Sau đó, hệ thống tiếp tục mở rộng tại các địa điểm như San Jose, bang Texas và Portland.

Tính đến nay, hệ sinh thái của Trung Nguyên tại Mỹ đã có khoảng 6 điểm bán với nhiều mô hình khác nhau như Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee.

Theo kế hoạch công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển khoảng 100 quán cà phê tại Mỹ, coi đây là thị trường trọng điểm nhằm quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Các cửa hàng tại đây thường được thiết kế theo mô hình “Coffee World”, không chỉ phục vụ đồ uống mà còn giới thiệu triết lý thưởng thức cà phê dựa trên ba nền văn minh cà phê gồm Ottoman, Roman và Zen. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm các phong cách pha chế đặc trưng như cà phê phin Việt Nam, cà phê trứng và nhiều dòng cà phê đặc sản.

Đặt cược lớn vào thị trường Trung Quốc

Song song với Mỹ, Trung Nguyên Legend cũng đang mở rộng mạnh mẽ tại Trung Quốc – thị trường được đánh giá có tiềm năng lớn đối với ngành cà phê.

Sau khi khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Thượng Hải, thương hiệu này tiếp tục mở rộng sang các địa phương như Bắc Kinh, Tô Châu và Chiết Giang.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở khoảng 130 cửa hàng trong giai đoạn đầu, tạo nền tảng cho tham vọng dài hạn phát triển tới 1.000 quán cà phê tại thị trường tỷ dân.

Trung Nguyên Legend được thành lập năm 1996 bởi Đặng Lê Nguyên Vũ – người thường được gọi với biệt danh “vua cà phê”. Đến năm 2025, hệ thống của hãng gồm nhiều mô hình như Trung Nguyên Legend Café, Trung Nguyên E-Coffee và Coffee World, với khoảng 110 quán cà phê trên toàn cầu.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng, các sản phẩm cà phê của doanh nghiệp như G7 và các dòng cà phê rang xay cũng đã được phân phối tại hơn 60–100 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần mở rộng sự hiện diện của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đóng cửa một quán cà phê Trung Nguyên Legend ngay giữa trung tâm TP HCM

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

