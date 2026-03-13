Hai con trai Chủ tịch Nam Long mua vào 2 triệu cổ phiếu NLG

Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.



Cụ thể, ông Nguyễn Nam mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 6-11/3/2026, qua đó tăng sở hữu từ 5,78 triệu cổ phiếu lên gần 6,78 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,19% lên 1,4% vốn tại Nam Long.

Tương tự, ông Nguyễn Hiệp cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 6-11/3/2026, qua đó tăng sở hữu từ 1,2% (hơn 5,8 triệu cổ phiếu) lên 1,41% (hơn 6,8 triệu cổ phiếu).

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 17/3 đến 15/4/2026 với mục đích đầu tư. Nếu mua thành công, ông Cao Tấn Thạch sẽ nâng sở hữu lên 4,87 triệu cổ phiếu chiếm 1,01% vốn.

Tương tự, em ruột ông Cao Tấn Thạch là ông Cao Duy Thông đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NLG từ ngày 16/3 đến 14/4/2026. Nếu mua thành công, ông Cao Duy Thông sẽ tăng sở hữu lên 2,02 triệu cổ phiếu chiếm 0,42%.

Nam Long vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Nam Long là 24/3/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền 23/3/2026. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại Thiskyhall - Tầng 5, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.

Tại Đại hội, Nam Long sẽ trình cổ đông các tài liệu gồm Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền; Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031 và trình cổ đông thông qua Ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT; Bảo hiểm trách nhiệm năm 2026 cho các Thành viên HĐQT; Phát hành cổ phiếu thưởng ESS cho năm 2025 và đề xuất cho năm 2026; chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



