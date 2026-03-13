Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai con trai Chủ tịch Nam Long mua vào 2 triệu cổ phiếu NLG

13-03-2026 - 09:33 AM | Doanh nghiệp

Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long, vừa báo cáo mỗi người mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG.

Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, ông Nguyễn Nam mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 6-11/3/2026, qua đó tăng sở hữu từ 5,78 triệu cổ phiếu lên gần 6,78 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,19% lên 1,4% vốn tại Nam Long.

Tương tự, ông Nguyễn Hiệp cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 6-11/3/2026, qua đó tăng sở hữu từ 1,2% (hơn 5,8 triệu cổ phiếu) lên 1,41% (hơn 6,8 triệu cổ phiếu).

Hai con trai Chủ tịch Nam Long mua vào 2 triệu cổ phiếu NLG - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 17/3 đến 15/4/2026 với mục đích đầu tư. Nếu mua thành công, ông Cao Tấn Thạch sẽ nâng sở hữu lên 4,87 triệu cổ phiếu chiếm 1,01% vốn.

Tương tự, em ruột ông Cao Tấn Thạch là ông Cao Duy Thông đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NLG từ ngày 16/3 đến 14/4/2026. Nếu mua thành công, ông Cao Duy Thông sẽ tăng sở hữu lên 2,02 triệu cổ phiếu chiếm 0,42%.

Nam Long vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Nam Long là 24/3/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền 23/3/2026. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại Thiskyhall - Tầng 5, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.

Tại Đại hội, Nam Long sẽ trình cổ đông các tài liệu gồm Báo cáo tài chính hợp nhất 2025 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền; Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031 và trình cổ đông thông qua Ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT; Bảo hiểm trách nhiệm năm 2026 cho các Thành viên HĐQT; Phát hành cổ phiếu thưởng ESS cho năm 2025 và đề xuất cho năm 2026; chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Hơn 2.000 tỷ dự kiến được tung ra bắt đáy cổ phiếu từ các thiếu gia và lãnh đạo Hoà Phát, Vietjet, Masan, HAGL...


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra?

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra? Nổi bật

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng Nổi bật

Hành động chi tiền của 'con nhà tỷ phú' Việt Nam

Hành động chi tiền của 'con nhà tỷ phú' Việt Nam

09:10 , 13/03/2026
Diamond Properties đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL

Diamond Properties đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL

08:55 , 13/03/2026
Vượt qua Philippines, Indonesia và Thái Lan: Việt Nam đang nắm giữ dư địa mở rộng 'khủng' nhất ở một lĩnh vực tỷ đô mới, hàng loạt ông lớn đã tham gia đầu tư

Vượt qua Philippines, Indonesia và Thái Lan: Việt Nam đang nắm giữ dư địa mở rộng 'khủng' nhất ở một lĩnh vực tỷ đô mới, hàng loạt ông lớn đã tham gia đầu tư

08:09 , 13/03/2026
DICERA Holdings bắt tay với Ngân hàng VDB trong thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ

DICERA Holdings bắt tay với Ngân hàng VDB trong thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ

08:08 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên