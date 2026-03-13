Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

DICERA Holdings bắt tay với Ngân hàng VDB trong thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ

Trong giai đoạn năm 2026 – 2030, tổng số vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước mà VDB dự kiến tài trợ cho các dự án của DICERA là 4.500 tỷ đồng.

Ngày 12/03/2026, Công ty Cổ phần DICERA Holdings (DICERA) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch II (VDB.SGDII) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để cấp tín dụng cho các dự án đầu tư của DICERA thuộc danh mục được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo nội dung thỏa thuận, VDB.SGDII và DICERA hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với năng lực, chiến lược kinh doanh và thế mạnh của các Bên, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do VDB.SGDII quản lý.

Theo đó, trong giai đoạn năm 2026 – 2030, tổng số vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước mà VDB dự kiến tài trợ cho các dự án của DICERA là 4.500 tỷ đồng.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa DICERA và VDB

Sự đồng hành của VDB – định chế tài chính nhà nước không chỉ góp phần khẳng định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án của DICERA, mà còn thể hiện cam kết của ngành ngân hàng trong việc ưu tiên nguồn lực cho các doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, dự án minh bạch và định hướng phát triển bền vững.

Đối với DICERA, thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm nhu cầu vốn với chi phí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động triển khai dự án, đồng thời lan tỏa niềm tin, góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư lưu chuyển hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển các dự án khác trong giai đoạn 2026 – 2030.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa DICERA và VDB, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên mà DICERA triển khai trong giai đoạn tới.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần DICERA Holdings và Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch II

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trịnh Thanh Dương - Giám đốc Sở Giao dịch II cam kết luôn sẵn sàng phối hợp và đồng hành cùng DICERA trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích và ưu tiên, VDB hỗ trợ DICERA tiếp cận nguồn vốn phù hợp để triển khai dự án, đồng thời bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2026 - 2030 , DICERA xác định lĩnh vực đầu tư Nhà ở xã hội là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển, với định hướng xây dựng các dự án có chất lượng và tiện ích đồng bộ như nhà ở thương mại. Chiến lược này được kỳ vọng: vừa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, vừa phát huy tối đa các nội lực của doanh nghiệp, từ năng lực thi công đến sản xuất vật liệu xây dựng, qua đó tạo động lực tăng trưởng và bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững.

