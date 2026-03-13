Vietnam Airlines tăng cường kết nối quốc tế, nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam

Theo định hướng đó, Vietnam Airlines đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực, góp phần mở rộng không gian liên kết của nền kinh tế Việt Nam với thế giới.

Hạ tầng kết nối chiến lược của nền kinh tế hội nhập

Nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi năng lực kết nối hàng không trở thành yếu tố quan trọng giúp các quốc gia tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế. Vì vậy, nhiều quốc gia đã coi các hãng hàng không quốc gia là một phần của chiến lược phát triển và hội nhập kinh tế. Những hãng như Singapore Airlines, Emirates, Turkey Airlines hay Qatar Airways không chỉ đảm nhiệm vai trò vận tải mà còn được xem là "hạ tầng kết nối mềm", góp phần mở rộng dòng chảy thương mại, đầu tư và du lịch toàn cầu.

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines đang từng bước đảm nhiệm vai trò này thông qua việc mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không và nâng cao tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế, qua đó góp phần gia tăng mức độ liên kết của nền kinh tế Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, Hãng đẩy mạnh chiến lược mở rộng mạng bay tới các trung tâm kinh tế lớn tại châu Âu, Mỹ, Đông Bắc Á và Đông Nam Á, qua đó tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với các dòng chảy thương mại, đầu tư và du lịch toàn cầu.

Cùng với việc mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines đầu tư đội tàu bay thân rộng thế hệ mới, nâng cấp tiêu chuẩn vận hành và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Không chỉ thực hiện vai trò kết nối kinh tế, hãng còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và văn hóa Việt Nam thông qua các sản phẩm dịch vụ trên tàu bay, các chương trình xúc tiến điểm đến và các hoạt động hợp tác du lịch với các địa phương.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines xác định phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của đất nước

Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong chiến lược phát triển quốc gia

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải phát huy vai trò dẫn dắt trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập.

Trong lĩnh vực hàng không - một hạ tầng kết nối chiến lược của nền kinh tế - Vietnam Airlines được xem là lực lượng chủ lực trong việc mở rộng mạng kết nối quốc tế, qua đó thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam với các thị trường toàn cầu.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của Vietnam Airlines sau đại dịch Covid-19, với kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 121.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 7.713 tỷ đồng.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, phản ánh đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

Không chỉ tăng trưởng về tài chính, năm 2025 còn ghi nhận quy mô mở rộng mạng bay quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của Vietnam Airlines. Trong năm, Hãng đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Những bước đi này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo thêm động lực cho các ngành kinh tế liên quan như du lịch, thương mại và dịch vụ.

Vietnam Airlines đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực, góp phần mở rộng không gian liên kết của nền kinh tế Việt Nam với thế giới

Bên cạnh mở rộng mạng kết nối quốc tế, Vietnam Airlines cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong khai thác và quản trị, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Các nền tảng quản trị số và phân tích dữ liệu được ứng dụng trong quản lý doanh thu, điều hành khai thác và tối ưu chi phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng. Những giải pháp này góp phần cải thiện năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường hàng không quốc tế.

Thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng tầm vị thế Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu, nhu cầu vận tải hàng không - đặc biệt là logistics và vận chuyển hàng hóa giá trị cao - được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Điều này mở ra không gian phát triển mới cho ngành hàng không, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực liên kết quốc tế của nền kinh tế.

Bên cạnh vận tải hành khách truyền thống, Vietnam Airlines đang mở rộng sang các lĩnh vực giá trị gia tăng như logistics hàng không, dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật và các nền tảng dịch vụ số, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không quốc tế và từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định hội nhập quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong tiến trình đó, việc mở rộng mạng kết nối hàng không đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng khả năng tiếp cận của Việt Nam với các trung tâm kinh tế và thương mại toàn cầu.

Vietnam Airlines không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mà còn là "sứ giả văn hóa", lan tỏa câu chuyện Việt Nam tới công chúng toàn cầu bằng mạng bay rộng khắp và uy tín thương hiệu

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cho biết: "Vietnam Airlines xác định phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của đất nước. Việc mở rộng mạng bay, hiện đại hóa đội tàu bay và thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng, mà còn góp phần kết nối Việt Nam sâu hơn với kinh tế toàn cầu, lan tỏa hình ảnh quốc gia và tạo thêm động lực cho tăng trưởng".

Trong giai đoạn mới của tiến trình hội nhập, khi năng lực kết nối ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với sức cạnh tranh của nền kinh tế, Vietnam Airlines được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò cầu nối chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không và thương mại quốc tế.

"Mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn chở theo niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm hiện thực hóa những tầm nhìn chiến lược của đất nước. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với vai trò là cánh chim đầu đàn, đưa hình ảnh và kinh tế Việt Nam vươn cao, vươn xa hơn nữa trên bản đồ thế giới." - Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà khẳng định.