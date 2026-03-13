Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diamond Properties đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL

13-03-2026 - 08:55 AM | Doanh nghiệp

Diamond Properties- doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn vừa đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư.

CTCP Diamond Properties vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Theo đó, Diamond Properties vừa đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3/2026 đến ngày 10/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Diamond Properties đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ gần 171,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,679% xuống còn 7,582% vốn tại Novaland.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã đăng ký bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên trong khoảng thời gian từ 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026, tuy nhiên giao dịch không được thực hiện do thay đổi kế hoạch. Qua đó, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên sở hữu 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn tại Novaland như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/3/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4/2026, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Novaland mang về doanh thu thuần hơn 6.965,3 tỷ đồng, giảm 23,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.818,7 tỷ đồng, trong khi năm ngoái báo lỗ ròng hơn 4.394,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland tăng 5,1% so với đầu năm, lên mức hơn 249.792,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 153.391,6 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 190.942,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 67.190,7 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng nợ.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra?

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra? Nổi bật

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng Nổi bật

Vượt qua Philippines, Indonesia và Thái Lan: Việt Nam đang nắm giữ dư địa mở rộng 'khủng' nhất ở một lĩnh vực tỷ đô mới, hàng loạt ông lớn đã tham gia đầu tư

Vượt qua Philippines, Indonesia và Thái Lan: Việt Nam đang nắm giữ dư địa mở rộng 'khủng' nhất ở một lĩnh vực tỷ đô mới, hàng loạt ông lớn đã tham gia đầu tư

08:09 , 13/03/2026
DICERA Holdings bắt tay với Ngân hàng VDB trong thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ

DICERA Holdings bắt tay với Ngân hàng VDB trong thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ

08:08 , 13/03/2026
Vietnam Airlines tăng cường kết nối quốc tế, nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam

Vietnam Airlines tăng cường kết nối quốc tế, nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam

08:00 , 13/03/2026
Đại gia vàng ở Hà Nội bất ngờ lấn sân sang bất động sản sau hơn 30 năm bán kim hoàn

Đại gia vàng ở Hà Nội bất ngờ lấn sân sang bất động sản sau hơn 30 năm bán kim hoàn

00:22 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên