Diamond Properties đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Diamond Properties vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Theo đó, Diamond Properties vừa đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3/2026 đến ngày 10/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ gần 171,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,679% xuống còn 7,582% vốn tại Novaland.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã đăng ký bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên trong khoảng thời gian từ 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026, tuy nhiên giao dịch không được thực hiện do thay đổi kế hoạch. Qua đó, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên sở hữu 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn tại Novaland như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/3/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4/2026, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Novaland mang về doanh thu thuần hơn 6.965,3 tỷ đồng, giảm 23,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.818,7 tỷ đồng, trong khi năm ngoái báo lỗ ròng hơn 4.394,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland tăng 5,1% so với đầu năm, lên mức hơn 249.792,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 153.391,6 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 190.942,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 67.190,7 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng nợ.



