Chuyên gia Quỹ đầu tư tỷ đô khuyên: Muốn thành công, hãy bán hàng cho 2 nhóm khách hàng này!

Sự kiện có sự tham gia đại diện các sở ngành TP.HCM (Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, ITPC) cùng lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng Gỗ, Thủ công mỹ nghệ và Cà phê – Ca cao Việt Nam cùng các nhà bán hàng qua nền tảng Amazon.

Phân tích về triển vọng thị trường tiêu dùng Mỹ trong một đến hai năm tới, ông Michael Kokalari, Kinh tế trưởng của VinaCapital, nhận định điều kiện vĩ mô tại quốc gia này đang chuyển biến tích cực hơn kỳ vọng nhờ ba bệ đỡ gồm làn sóng công nghệ AI, xu hướng nới lỏng tiền tệ tác động đến giá chứng khoán và đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sự phân hóa của nền kinh tế hình chữ K khiến tài sản tiếp tục tập trung vào nhóm phía trên, vốn là những người sở hữu cổ phiếu và bất động sản.

Dữ liệu từ Viện Brookings cho thấy lượng tài sản của nhóm giàu có và nhóm người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boomer (sinh năm từ 1946 đến 1964) tại Mỹ đang không ngừng tăng lên, minh chứng đây là một phân khúc thị trường đầy tiềm năng.

Từ những nền tảng này, ông Kokalari đưa ra lời khuyên trực diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu: "Nếu muốn thành công ở Mỹ, hãy bán hàng cho người giàu và người già".

Ông Kokalari giải mã thêm, thế hệ Baby Boomer tại Mỹ hiện nay có tần suất mua sắm trực tuyến rất cao thông qua các hệ thống như Amazon Prime và có xu hướng ưu tiên các sản phẩm hỗ trợ cuộc sống tự lập tại nhà riêng.

Đồng thời, sức mua của tệp khách hàng thượng lưu này luôn tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán nhờ hiệu ứng tài sản. Theo vị chuyên gia, các nhà kinh tế học thường làm phức tạp hóa vấn đề, nhưng việc đọc vị trúng hành vi và nhu cầu của nhóm người tiêu dùng giàu có này mới là chìa khóa cốt lõi mà doanh nghiệp nên hướng tới.

Tránh cái bẫy "mắc kẹt ở giữa" khi định vị chiến lược﻿

Để tiếp cận hiệu quả tệp khách hàng này, Kinh tế trưởng VinaCapital cho rằng doanh nghiệp cần xác định rõ vị thế cạnh tranh dựa trên ma trận bốn ô kinh điển của Giáo sư Michael Porter thuộc Trường Kinh doanh Harvard.

Mô hình này đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc trở thành nhà bán hàng số lượng lớn với chi phí tối ưu, hoặc nhà cung ứng sản phẩm cao cấp, giá trị cao, đồng thời quyết định sẽ phủ toàn bộ thị trường hay tập trung vào một phân khúc ngách nhất định.

Ông Kokalari lấy dẫn chứng về Amazon như một điển hình của việc chọn phân khúc đại chúng với chi phí thấp khi triệt để thực thi chiến lược cắt giảm chi phí vận hành ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Ngược lại, một sai lầm phổ biến tại thị trường Việt Nam mà vị chuyên gia này chỉ ra là việc cố gắng theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc, dẫn đến việc giảm sút năng lực thành công.

Ông lấy ví dụ thương hiệu cà phê Trung Nguyên đang ở trạng thái mắc kẹt ở giữa. Khi người tiêu dùng khó phân định đây là một chuỗi cà phê bình dân hay đang cố gắng trở thành một thương hiệu cao cấp như Starbucks, mặc dù chất lượng sản phẩm tương đối tốt.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng chiến lược có nghĩa là bạn đưa ra những quyết định mang tính loại trừ, cắt bỏ việc phục vụ toàn bộ thị trường cùng một lúc để tập trung hoàn toàn vào một thứ duy nhất.

Chuyển dịch từ sản lượng sang xây dựng thương hiệu số﻿

Sự thay đổi trong tư duy định vị này cũng chính là thông điệp mà ban tổ chức hội nghị muốn truyền tải thông qua việc ra mắt trải nghiệm Bán hàng Thế hệ mới và các công cụ tăng trưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, khẳng định rằng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng các thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng và cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.

Việc chuyển mình từ vai trò sản xuất truyền thống sang đổi mới sáng tạo và tiếp cận trực tiếp khách hàng toàn cầu đang trở thành xu hướng tất yếu.

Sức hút của mô hình xuất khẩu trực tuyến đang tạo ra những động lực rõ nét đối với cộng đồng doanh nghiệp số nội địa. Nghiên cứu mới nhất từ Access Partnership khảo sát trên 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nội thất và thời trang tại Việt Nam cho thấy, có tới 93% doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu qua thương mại điện tử là yếu tố then chốt cho tăng trưởng trong tương lai.

Đồng thời, 96% đơn vị tham gia khảo sát thừa nhận thương mại điện tử đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế.

Việc xác định đúng phân khúc ngách và ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa chi phí vận hành được kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa Việt Nam gia tăng giá trị thặng dư thay vì phụ thuộc vào các đơn hàng gia công thuần túy.