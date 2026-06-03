Hai ông chủ 8x đứng sau dàn "mắt thần" mà Công an Hà Nội đang đưa vào phục vụ tuần tra

Ảnh: Công an Hà Nội

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngày 1/6, Công an TP Hà Nội bắt đầu đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra, giám sát với khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy và tự chủ công nghệ 100%.

Theo kế hoạch, quá trình thử nghiệm kéo dài từ ngày 1/6 đến hết 30/8/2026. Trong sáng 1/6, các kíp công tác đã đồng loạt triển khai thiết bị bay tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ...

Ảnh: Công an Hà Nội

Khi triển khai thực tế, thiết bị có thể bám sát lộ trình di chuyển. Việc ứng dụng công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện sớm các sự cố hoặc những đám đông tụ tập bất thường.

Tại khu vực mặt nước rộng lớn, các kíp công tác cũng tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá sức chống chịu gió và độ cân bằng của hệ thống gimbal camera.

Điểm đáng chú ý trong quá trình thử nghiệm là hình ảnh, dữ liệu do UAV ghi nhận được kết nối về Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, đồng thời chuyển tới lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn thông qua thiết bị di động. Cách thức này giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra, xử lý tình huống tại hiện trường.

Quá trình thử nghiệm sẽ là tiền đề quan trọng để Công an Hà Nội đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 9/2026, CATP sẽ hoàn tất báo cáo kết quả gửi lãnh đạo Bộ Công an, tiến tới việc triển khai chính thức giải pháp công nghệ cao này vào thực tiễn chiến đấu.

Ảnh: Công an Hà Nội

Đợt thử nghiệm này, CATP Hà Nội ưu tiên sử dụng hoàn toàn thiết bị nội địa. Các hệ thống UAV do Công ty Cổ phần MiSmart và Công ty Cổ phần Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo.

MiSmart là công ty chuyên thiết kế và sản xuất máy bay nông nghiệp không người lái, nhằm cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh, số hóa nền nông nghiệp Việt. MiSmart chính thức thành lập công ty từ năm 2019. Địa chỉ trụ sở chính công ty hiện tại ở Quận 1, TP HCM. Tháng 5/2024, công ty thay đổi giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Trần Thiên Phương (SN 1980). Công ty có vốn điều lệ 1,42 tỷ đồng.

UAV của MiSmart

MiSmart từng đạt giải nhất cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Viet Solution 2020); Top 3 xuất sắc nhất cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP.HCM (HAI 2020); Top 5 start-up thắng cuộc Chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo "AI Accelerator Challenge 2021" (AAC 2021).

Công ty Cổ phần Robot Gtel thành lập năm 2021, với tên gọi ban đầu là CTCP Dịch vụ nông nghiệp MAJ, do ông Lê Thiên Ngọc (SN 1984) là cổ đông sáng lập kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó, ông Lê Thiên Ngọc góp 400 triệu, ông Hoàng Long Nhật và bà Phạm Phương Thanh mỗi người góp 300 triệu. Đến tháng 8/2021, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, không rõ cơ cấu cổ đông. ﻿