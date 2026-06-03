T&T Homes lập “cú đúp” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Cụ thể, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group được vinh danh ở các hạng mục bao gồm: Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam; Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam dành cho Thành phố thiên niên kỷ T&T City Millennia.

T&T Homes được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là giải thưởng cấp quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong lần thứ hai được tổ chức, Giải thưởng ghi nhận sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, chủ đầu tư và dự án trên phạm vi toàn quốc. Các hồ sơ tham dự được Hội đồng Giám khảo độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu đánh giá qua nhiều vòng thẩm định chặt chẽ, kết hợp khảo sát thực tế, phản biện chuyên môn và xem xét đa chiều nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Tại hạng mục Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam, T&T Homes là một trong những doanh nghiệp nổi bật được vinh danh. Theo Ban tổ chức, hạng mục trên được đánh giá dựa trên hệ tiêu chí chặt chẽ, khoa học, đi sâu vào năng lực thực chất của doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào quy mô hay những con số bề nổi. Các tiêu chí tập trung vào khả năng duy trì tăng trưởng bền vững trong nhiều năm, năng lực quản trị và thích ứng thị trường, chiến lược phát triển dài hạn cũng như khả năng đổi mới mô hình và tạo ra các giá trị khác biệt cho tương lai. Đây được xem "thước đo" ngày càng quan trọng để nhận diện các doanh nghiệp có tiềm năng dẫn dắt thị trường trong chu kỳ phát triển mới của bất động sản Việt Nam.

Việc T&T Homes được vinh danh tại hạng mục này vì vậy không chỉ phản ánh năng lực phát triển dự án, mà còn cho thấy dấu ấn của doanh nghiệp trong việc theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, chú trọng quy hoạch đồng bộ và xây dựng các giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân.

Là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn T&T Group trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản, trong nhiều năm qua, T&T Homes đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc mở rộng danh mục bất động sản với hàng chục dự án quy mô lớn trải dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Doanh nghiệp hiện phát triển đa dạng các loại hình từ khu đô thị, khu dân cư, bất động sản thương mại đến các tổ hợp dịch vụ và nghỉ dưỡng.

Theo ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group kiêm Chủ tịch HĐQT T&T Homes chia sẻ: "Trong quá trình phát triển các dự án, T&T Homes luôn theo đuổi triết lý ‘Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam’. Chúng tôi không có tham vọng mang một mô hình đô thị ở nơi khác đặt nguyên vẹn vào từng địa phương. Điều quan trọng là phải hiểu đặc điểm của vùng đất, nhu cầu của cư dân và những lợi thế sẵn có để từ đó lựa chọn những giải pháp phù hợp nhất. Bởi, một khu đô thị chỉ thực sự có sức sống khi vừa đáp ứng được những tiêu chuẩn phát triển hiện đại, vừa tạo được sự gắn kết với con người và bản sắc nơi dự án hiện diện".

T&T City Millennia ghi dấu "Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam"

Bà Nguyễn Huyền Trang – Giám đốc Ban Kinh doanh đại diện T&T Homes nhận giải thưởng Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam

Có thể thấy, định hướng phát triển lấy quy hoạch đồng bộ, trải nghiệm cư dân và giá trị dài hạn làm trọng tâm mà T&T Homes theo đuổi cũng được thể hiện rõ nét tại T&T City Millennia – dự án vừa được vinh danh trong "Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam".

Theo giới chuyên môn, danh hiệu "đáng sống" hiện không còn được đánh giá đơn thuần qua quy mô hay số lượng tiện ích. Một khu đô thị đáng sống cần hội tụ nhiều yếu tố từ quy hoạch, cảnh quan, không gian cộng đồng đến khả năng tạo dựng môi trường sống bền vững và nâng cao chất lượng trải nghiệm cư dân.

Không gian sống xanh cùng hệ sinh thái mặt nước góp phần tạo nên môi trường sống chất lượng tại T&T City Millennia.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, T&T City Millennia được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, hướng tới kiến tạo môi trường sống toàn diện cho cư dân. Dự án sở hữu lợi thế nổi bật về không gian xanh và hệ sinh thái mặt nước lớn với hơn 7km bờ sông kéo dài, góp phần tạo nên môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên và mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích, không gian công cộng và các khu vực trải nghiệm theo định hướng nâng cao chất lượng sống và gia tăng kết nối cộng đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp dự án được giới chuyên môn đánh giá cao tại hạng mục khu đô thị đáng sống.

Không gian sống tại T&T City Millennia được định hình theo hướng mở với hệ tiện ích đa dạng, từ các không gian cộng đồng như công viên cây xanh, quảng trường, khu liên hợp thể thao, không gian trải nghiệm văn hóa đến các tiện ích cao cấp như bến du thuyền, tuyến thương mại dịch vụ, tổ hợp ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Hệ tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi mà còn góp phần hình thành nhịp sống đô thị sôi động và giàu trải nghiệm.

Đặc biệt, dự án tạo dấu ấn với hai công trình biểu tượng xác lập kỷ lục Việt Nam gồm phố đi bộ Millennia Journey và Light River – Dòng sông Ánh sáng. Trong đó, Millennia Journey được ghi nhận là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo. Bên cạnh đó, Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương cùng công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Lễ khai trương phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng tại T&T City Millennia vào tháng 8/2025

Việc được vinh danh trong "Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" không chỉ đến từ quy mô phát triển hay hệ thống tiện ích, mà còn phản ánh những giá trị về quy hoạch, cảnh quan, môi trường sống và trải nghiệm cư dân mà dự án đang hướng tới.

Trước đó, T&T Homes cũng từng được nhiều tổ chức uy tín ghi nhận qua các giải thưởng như "Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất Việt Nam năm 2022", "Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam" các năm 2022–2023, hay "Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2023", "Dự án đáng sống 2025" dành cho T&T City Millennia cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của giải thưởng, ông Đỗ Vinh Quang cho rằng, "Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động tôn vinh doanh nghiệp hay dự án tiêu biểu thông thường. Điều quan trọng hơn là Giải thưởng đang góp phần thúc đẩy thị trường hình thành những chuẩn mực phát triển mới theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và thực chất. Khi các doanh nghiệp và dự án được ghi nhận dựa trên những tiêu chí như năng lực triển khai, tính minh bạch, trách nhiệm với cộng đồng và giá trị tạo ra cho xã hội, điều đó sẽ góp phần định hình những chuẩn mực phát triển tích cực hơn cho toàn ngành".

"Cú đúp" giải thưởng tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần này tiếp tục là sự ghi nhận đối với chiến lược phát triển và tầm nhìn dài hạn mà T&T Homes đang kiên định theo đuổi. Với tiềm lực từ hệ sinh thái T&T Group cùng hệ thống dự án trải dài từ Bắc đến Nam, T&T Homes được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn thông qua các khu đô thị có giá trị bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển địa phương và đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.