iPOS.vn và Gia Hỷ mang 1.000 ly trà sữa miễn phí đến Food & Drink Show 2026

Diễn ra từ ngày 28 - 30/5 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng, Food & Drink Show Da Nang 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực F&B, công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ ngành dịch vụ ăn uống.

Với thông điệp "Làm chủ công nghệ - Vận hành thông minh", iPOS.vn mang đến triển lãm hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện dành cho ngành F&B. Tại sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp nổi bật như ứng dụng quản lý bán hàng dành cho hộ kinh doanh FABiBox, phần mềm quản lý nhân sự iPOS HRM, cùng hệ sinh thái giải pháp và thiết bị quản lý bán hàng chuyên nghiệp khác.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu công nghệ, iPOS.vn còn phối hợp cùng Trà sữa Gia Hỷ - thương hiệu trà sữa Đài Loan (Trung Quốc) quen thuộc tại Đà Nẵng, triển khai khu vực phục vụ đồ uống miễn phí ngay tại gian hàng. Trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm, 1.000 ly trà sữa phô mai tươi đã được trao tận tay khách tham quan.

iPOS.vn kết hợp cùng trà sữa Gia Hỷ phục vụ 1.000 ly trà sữa miễn phí cho khách tham quan

Đặc biệt, khách tham quan có thể trực tiếp thao tác quy trình order trên ứng dụng FABiBox - ứng dụng quản lý bán hàng dành hộ kinh doanh F&B quy mô vừa và nhỏ. Từ khâu gọi món, tiếp nhận đơn hàng đến trả đồ uống tại quầy đều được mô phỏng một cách trực quan.

Quầy trải nghiệm trà sữa miễn phí tại gian hàng iPOS.vn

Ông Nguyễn Việt Tùng - Giám đốc iPOS.vn chi nhánh Đà Nẵng cho biết, việc kết hợp trải nghiệm công nghệ cùng hoạt động tương tác thực tế nhằm giúp khách tham quan hình dung rõ hơn cách ứng dụng giải pháp vận hành tinh gọn vào hoạt động kinh doanh F&B hằng ngày.

Ông Nguyễn Việt Tùng (bên phải) gửi tặng quà tri ân đến khách tham quan gian hàng iPOS.vn

Theo ban tổ chức, triển lãm ghi nhận hàng nghìn lượt khách tham quan trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện. Điều này cho thấy nhu cầu ứng dụng các giải pháp công nghệ vận hành trong cộng đồng doanh nghiệp F&B khu vực miền Trung đang ngày càng gia tăng, đặc biệt khi bài toán tối ưu quản trị, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trở thành ưu tiên của nhiều mô hình kinh doanh.