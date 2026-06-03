Giải mã khoa học dinh dưỡng trong công thức Nutifood FDI vừa được mỹ cấp bằng sáng chế

Công thức dinh dưỡng FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch của Nutifood, vừa chinh phục bằng sáng chế độc quyền từ Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Đây không chỉ là tin vui của riêng doanh nghiệp, mà còn của đông đảo hàng triệu mẹ Việt đã tin chọn Nutifood GrowPLUS+.

Giải mã nền tảng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" trong Công thức FDI

Công thức FDI được Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) phát triển từ năm 2020, với định hướng nghiên cứu dinh dưỡng dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, Nutifood tập trung vào hai nền tảng quan trọng trong những năm đầu đời là tiêu hóa và miễn dịch, bởi các vấn đề liên quan đến hấp thu dinh dưỡng và sức đề kháng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Doanh nghiệp đã lựa chọn hướng tiếp cận tập trung vào hai nền tảng quan trọng là tiêu hóa và miễn dịch. Theo Nutifood, khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, trẻ có thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn; còn hệ miễn dịch khỏe giúp trẻ tăng khả năng chống chọi với các tác động từ môi trường bên ngoài, từ đó phát triển khỏe mạnh hơn.

Công thức FDI - viết tắt của "Foundation of Digestion & Immunity" - được phát triển nhằm xây dựng nền tảng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt", thể hiện cách tiếp cận khác biệt ngay từ tên gọi. Trên nền tảng nghiên cứu, công thức được phát triển với sự kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS (*), cơ sở khoa học chứng cứ rõ ràng, tỉ lệ cân đối tối ưu nhằm hỗ trợ đồng thời hệ tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Các chuyên gia Nutifood cho biết, 2’-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Trong khi đó, FOS là các chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp nuôi dưỡng và cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Thế giới hiện đã có nhiều nghiên cứu khoa học về vai trò của các dưỡng chất này đối với hệ tiêu hóa và miễn dịch. Tuy nhiên, theo Nutifood, điểm tạo nên giá trị khác biệt của Công thức FDI không nằm ở từng thành phần đơn lẻ, mà ở tỷ lệ phối trộn đặc thù giữa 2’-FL HMO và FOS, Inulin nhằm hỗ trợ đồng thời cả hệ tiêu hóa lẫn miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Chính sự kết hợp giữa tính khác biệt trong cấu trúc công thức và các dữ liệu thực chứng về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch đã góp phần tạo nên cơ sở khoa học để Công thức FDI được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế.

Công thức Nutifood FDI không chỉ ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng Châu Âu, mà còn được nghiên cứu chuyên sâu dựa trên thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Năm 2021, khi đưa vào thử nghiệm lâm sàng, công thức đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trên trẻ Việt: cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ (biếng ăn, táo bón, tiêu chảy), đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ.

Với Công thức FDI, Nutifood phát triển nền tảng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ.

Sáng chế USPTO Hoa Kỳ củng cố niềm tin lựa chọn sữa của mẹ Việt

Giá trị khoa học độc quyền bên trong Công thức Nutifood FDI đã được công nhận thông qua bằng sáng chế USPTO (cơ quan sở hữu trí tuệ trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ). Là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ có tiêu chuẩn thẩm định nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, USPTO yêu cầu sáng chế phải chứng minh được tính mới trên phạm vi toàn cầu, tính hữu ích cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn thông qua hệ thống dữ liệu và bằng chứng khoa học rõ ràng. Việc được USPTO cấp bằng sáng chế cho thấy Công thức FDI đã vượt qua nhiều tầng đánh giá chuyên môn và pháp lý trước khi được công nhận và bảo hộ tại Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng, việc sử dụng các thành phần như HMO hay FOS không còn xa lạ. Song để được USPTO cấp bằng sáng chế, Nutifood đã chứng minh được điểm khác biệt mang tính khoa học trong cấu trúc công thức, chứng cứ dữ liệu,.. thay vì chỉ đơn thuần bổ sung các dưỡng chất vào sản phẩm. Những khía cạnh này gia tăng độ tin cậy ở cấp độ toàn cầu vào lựa chọn dòng sữa Nutifood GrowPLUS+ của hàng triệu mẹ Việt. Bởi tình yêu dành cho con và quyết định của phụ huynh ngày nay, cần được hỗ trợ bởi những biểu tượng khoa học đáng tin cậy - như USPTO.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GrowPLUS+ 2+ (đỏ) cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, ứng dụng công thức FDI được phụ huynh tin chọn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến cơ sở khoa học phía sau sản phẩm dinh dưỡng, các bằng chứng nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và hệ thống bảo hộ sáng chế quốc tế cũng trở thành yếu tố giúp gia tăng độ tin cậy của doanh nghiệp trên thị trường.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Công thức FDI phản ánh sự dịch chuyển trong cách doanh nghiệp dinh dưỡng xây dựng giá trị sản phẩm. Nếu trước đây thị trường chủ yếu cạnh tranh bằng truyền thông thương hiệu hoặc xu hướng bổ sung dưỡng chất, thì hiện nay yếu tố khoa học, dữ liệu nghiên cứu và sở hữu trí tuệ đang dần trở thành nền tảng cạnh tranh dài hạn.

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

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