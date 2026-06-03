Sau chỉ nửa năm, giá buffet Manwah tăng đến 50.000 đồng, một bữa ăn nay có thể gần 700.000 đồng/người, bắt đầu rời khỏi phân khúc "điểm hẹn yêu thương"?

Theo ghi nhận, vào tháng 11/2025, gói buffet Đài Ngưu Trân tại nhiều chi nhánh Manwah được bán với mức giá dao động từ 369.000 - 389.000 đồng/người lớn tùy khu vực. Trong khi đó, gói Đài Dư Hoa có giá từ 459.000 - 479.000 đồng/người.

Menu giá vào tháng 11.2025 được cư dân mạng chia sẻ.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tháng 6/2026, bảng giá mới tại một số chi nhánh ở TP. HCM cho thấy mức giá đã tăng đáng kể. Cụ thể, buffet Đài Ngưu Trân hiện được niêm yết 409.000 đồng/người, tăng khoảng 20.000 - 40.000 đồng so với cuối năm ngoái. Gói Đài Dư Hoa hiện ở mức 509.000 đồng/người, tăng từ 30.000 - 50.000 đồng chỉ sau khoảng nửa năm. Không chỉ các gói chủ lực, gói cao cấp Vạn Giai Kỳ hiện cũng đã đạt mức 559.000 đồng/người lớn.

Đáng chú ý, mức giá trên chưa bao gồm VAT và các gói khai vị, tráng miệng. Khách hàng muốn sử dụng buffet khai vị và tráng miệng cần trả thêm từ 39.000 - 69.000 đồng/người tùy theo lựa chọn. Điều này khiến chi phí thực tế cho một bữa ăn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Ví dụ, một thực khách lựa chọn gói Đài Dư Hoa với đầy đủ khai vị và tráng miệng sẽ phải chi ít nhất 578.000 đồng trước thuế. Sau khi cộng VAT, số tiền có thể vượt 620.000 đồng/người. Với gói Vạn Giai Kỳ cao nhất, tổng chi phí thực tế dễ tiến sát ngưỡng 700.000 đồng/người nếu sử dụng đầy đủ dịch vụ.

Giá đang công khai trên website thương hiệu.

Giá khi được hỏi tại một địa chỉ ở TP. HCM.

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trên các diễn đàn ẩm thực. Một số thực khách cho rằng mức tăng là dễ hiểu trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, mặt bằng và nhân công đều leo thang. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định giá buffet tại Manwah đang ngày càng tiến gần phân khúc cao cấp, khiến nhiều người cân nhắc kỹ hơn trước khi lựa chọn. Nhiều bình luận bàn tán sôi nổi như “Nửa năm tăng mấy lần luôn. Tính cuối tuần đi ăn mà giá vượt budget nên thôi vậy”, “Tăng nhưng mà chất lượng đồ ăn vẫn vậy hay còn chán hơn cơ. Quầy line đồ tráng miệng càng ngày càng tệ”, “Tớ với người yêu đi lúc trưa hết gần 1.500.000 đồng. Đồ ăn ra rất lâu, nhân viên toàn ra báo chưa rã đông kịp…”

Từ một thương hiệu được nhiều người xem là lựa chọn buffet lẩu ở phân khúc trung cấp, Manwah hiện cho thấy xu hướng dịch chuyển lên mức chi tiêu cao hơn. Chỉ trong vòng khoảng nửa năm, các gói buffet chủ lực đã tăng thêm hàng chục nghìn đồng mỗi khách, trong khi tổng chi phí thực tế cho một bữa ăn hiện có thể cao hơn đáng kể so với con số niêm yết trên menu.