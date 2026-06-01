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Một công ty chia cổ tức 125% bằng tiền mặt, nhưng nhà đầu tư muốn mua cũng khó nhọc

| | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp ngành bia thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 125% trong khi thị giá chạm mốc 450.000 đồng/cổ phiếu và không phát sinh khối lượng giao dịch trên thị trường.

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã chứng khoán: HLB - sàn UpCOM) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 125%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu HLB nhận 12.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền là 18/06/2026 và ngày thực hiện thanh toán tiền mặt là 26/06/2026.

Tại ngày 03/06/2026, giá đóng cửa của cổ phiếu HLB ghi nhận ở mức 450.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch trong phiên bằng 0 . Tỷ lệ cổ tức tiền mặt tính trên mức thị giá này tương đương tỷ suất 2,78%.

Trong 3 tháng qua khối lượng chuyển nhượng phát sinh dao động từ vài trăm đến dưới 2.000 cổ phiếu mỗi phiên do cơ cấu sở hữu tập trung vào một số tổ chức và cá nhân .

Cơ cấu sở hữu tập trung cao độ vào hai nhóm lớn là cổ đông nước ngoài và nhóm gia đình Tổng Giám đốc. Theo dữ liệu từ Báo cáo quản trị 2025, Nhóm tổ chức nước ngoài (Aseed Holdings Co., Ltd) sở hữu 30.42% vốn điều lệ.

Nhóm gia đình ông Doãn Trường Giang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, nắm quyền chi phối. Cá nhân ông Giang sở hữu tỷ lệ 13.60%. Mẹ ruột của Tổng Giám đốc (bà Phạm Thị Đào) và em trai ruột (ông Doãn Thiện Tân) lần lượt nắm giữ 23.24% và 19.42% vốn. Tổng tỷ lệ sở hữu của ba cá nhân này đạt 56.26%.

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất bia và mạch nha ủ men bia . Về lịch sử phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp duy trì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong giai đoạn 2021 - 2025 với tỷ lệ dao động từ 20% đến 150% qua các năm, bên cạnh việc phát hành cổ phiếu cho người lao động vào năm 2022.

Về các chỉ tiêu tài chính, doanh thu thuần năm 2025 đạt 1.835 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với mức 1.573 tỷ đồng của năm 2024 . Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt mốc 156 tỷ đồng, tăng trưởng 15,52% so với kết quả 135 tỷ đồng ghi nhận năm 2024 .

Hai chỉ số này thiết lập mốc doanh số và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025. Với lượng cổ phần lưu hành, tổng số tiền chi trả cho đợt cổ tức năm 2025 là 38,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 24,8% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm của công ty.

Anh Khôi

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