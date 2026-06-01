Cần 1 triệu m3 xăng E10 mỗi tháng, ai là nhà cung cấp lớn nhất Việt Nam?

Bộ Tư pháp ngày 1/6/2026 đã ban hành Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 của Bộ Công thương.

Trong tài liệu này, Bộ Công Thương đã tổng hợp về lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, đánh giá phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu thân thiện môi trường và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

﻿Về thực trạng triển khai, Bộ cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng bình quân khoảng 1 triệu m³/tháng. Nếu triển khai theo cơ cấu khoảng 15% E5 RON92 và 85% E10 RON95 thì nhu cầu ethanol nhiên liệu (E100) khoảng 92.000 - 100.000 m³/tháng.

Năng lực sản xuất E100 trong nước hiện có gồm các nhà máy Đồng Nai, Quảng Nam, Đăk Tô, Dung Quất và một số nhà máy đang trong quá trình phục hồi. Sản lượng thực tế trong nước dự kiến khoảng 25.000 m³/tháng; khi các nhà máy nâng công suất và phục hồi sản xuất, tổng sản lượng có thể đạt khoảng 44.000 m³/tháng.

Trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn cần nhập khẩu khoảng 75.000 m³ E100/tháng để đáp ứng nhu cầu phối trộn E5, E10.

Ghi nhận báo cáo của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đến giữa tháng 4 năm 2026, có 13 doanh nghiệp có khả năng pha chế, phối trộn với tổng sản lượng là 1,18 triệu m 3 /tháng.

Nhóm đã được cấp phép phối trộn: Gồm 3 doanh nghiệp, với công suất phối trộn là Petrolimex 455.000 m 3 /tháng (đang mở rộng lên 550.000 m 3 /tháng); PV Oil 320.000 m 3 /tháng; Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) 120.000 m 3 /tháng.

Tổng công suất của 03 doanh nghiệp này là khoảng 895.000 m³/tháng, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m 3 /tháng thì năng lực phối trộn của 03 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5).

Như﻿ vậy, 2 đơn vị hàng đầu về phối trộn xăng sinh học hiện tại là Petrolimex và PV Oil.

Nhóm đang triển khai và chờ cấp phép: Hiện có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất (m 3 /tháng) là: Tổng Công ty Thanh Lễ khoảng 70.000; Công ty Cổ phần Tập đoàn ANHPHATGROUP khoảng 70.000; Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty xăng dầu quân đội khoảng 40.000; Công ty Hải Linh khoảng 40.000; Công ty CP TM dầu khí Đồng Tháp (Petimex) khoảng 30.000; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Khánh 15.600; Công ty Giang Nam 15.000; Công ty Hải Dương 10.000; Công ty Petro Bình Minh 5.000; Công ty Cổ phần đầu tư Nam Phúc khoảng 2.000.

Tổng công suất phối trộn xăng E10 của 10 doanh nghiệp này đạt 297.600 m 3 /tháng.

Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m 3 /tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m 3 /tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m 3 /tháng trong tháng 5/2026 và 70.000 - 90.000 m 3 /tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.