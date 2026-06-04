Petrolimex muốn bán hết hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ để tránh bị hủy tư cách đại chúng

Ngày 03/06, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) ban hành Nghị quyết về chủ trương bán cổ phiếu quỹ.



Cụ thể, HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn (gần 23,3 triệu cổ phiếu) để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.﻿

HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.﻿

Theo công văn được công bố ngày 10/4 trước đó, Petrolimex cho biết doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, theo dữ liệu từ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, Petrolimex hiện có tổng cộng 43.266 cổ đông.

Trong đó, số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết nhưng không phải là cổ đông lớn lên tới 43.264 nhà đầu tư. Tuy nhiên, tổng tỷ lệ nắm giữ của toàn bộ nhóm cổ đông nhỏ lẻ này chỉ đạt mức hơn 9,4% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, một công ty đại chúng bắt buộc phải đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Với tỷ lệ hiện tại, Petrolimex vi phạm điều kiện này.

Về lộ trình xử lý, Petrolimex sẽ có thời hạn 1 năm để khắc phục tình trạng trên. Sau 1 năm kể từ ngày vi phạm, nếu tập đoàn vẫn không nâng được tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ lên mức 10%, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách.

Với việc bán ra gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 1,8% vốn điều lệ) sẽ làm tăng số cổ phiếu PLX có quyền biểu quyết đang lưu hành ngoài thị trường. ﻿

Khi nhóm cổ đông nhỏ lẻ mua lại lượng cổ phiếu này, tỷ lệ nắm giữ của họ sẽ được cộng thêm một phần đáng kể để vượt qua mốc 10% mà Luật Chứng khoán yêu cầu từ đó giúp PLX đáp ứng điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 13 năm, kể từ quý 2/2013.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lỗ hơn 662 tỷ đồng trong quý 1/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 211 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 25 quý, kể từ quý 1/2020.