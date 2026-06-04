FPT Camera hai năm liên tiếp đạt TOP 10 Sao Khuê khẳng định năng lực làm chủ công nghệ AI

Thông tin được công bố tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 28/5. Trong đó, TOP 10 Sao Khuê là hạng mục danh giá, tôn vinh các nền tảng công nghệ có năng lực đổi mới nổi bật, khả năng ứng dụng thực tiễn cao và tạo dấu ấn trên thị trường.

Làm chủ AI xử lý trên camera – hướng đi khác biệt của công nghệ Việt

FPT Camera được vinh danh với giải pháp FPT Camera Brain (FCB) – nền tảng AI do đội ngũ kỹ sư FPT phát triển và tích hợp trực tiếp trên camera giám sát. Thay vì phụ thuộc vào GPU server tập trung hoặc cloud để xử lý dữ liệu như nhiều mô hình AI truyền thống, FCB cho phép camera xử lý AI ngay tại thiết bị, giúp tăng tốc độ phản hồi và tối ưu hiệu quả vận hành.

Nền tảng được tối ưu để hoạt động trên chip CPU/NPU tích hợp với mô hình AI dung lượng chỉ từ 69KB nhưng có thể xử lý đồng thời hơn 20 bài toán AI theo thời gian thực như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số, đếm người, phát hiện xâm nhập, khói lửa và các bất thường an ninh.

Theo anh Lê Nguyễn Nghĩa – Trưởng nhóm Phòng Nghiên cứu và Phát triển FPT Camera, việc xử lý AI trực tiếp trên camera giúp hệ thống phản hồi với độ trễ thấp chỉ từ 0,1–0,5 giây, giảm hơn 50% tỷ lệ báo động giả và tối ưu băng thông truyền tải dữ liệu. Mô hình này đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 2–3 triệu đồng chi phí đầu tư trên mỗi camera nhờ giảm phụ thuộc vào hạ tầng GPU server tập trung.

Đáng chú ý, AI nhận diện biển số của FPT Camera Brain khi tích hợp trên hệ thống camera giám sát an ninh đô thị đạt độ chính xác tới 99,82% vào ban ngày và khoảng 98,1% vào ban đêm, đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 05:2024/BCA.

FCB đang được triển khai trong các bài toán giao thông thông minh tại Việt Nam. Ảnh: FPT

Phát triển hệ sinh thái Cloud Camera và bảo mật dữ liệu toàn diện

Song song với việc phát triển AI, FPT Camera tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ sinh thái Cloud Camera nhằm hoàn thiện năng lực lưu trữ, quản trị và bảo mật dữ liệu trên quy mô lớn.

Đối với hộ gia đình, hệ thống hỗ trợ giám sát từ xa, phát hiện chuyển động bất thường, cảnh báo xâm nhập và lưu trữ dữ liệu an toàn trên nền tảng cloud, giúp người dùng dễ dàng quản lý ngôi nhà mọi lúc, mọi nơi.

Hệ sinh thái Cloud Camera hỗ trợ người dùng giám sát và quản lý ngôi nhà từ xa. Ảnh: FPT

Với doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ quản trị tập trung đa điểm thông qua FPT VMSmart, cho phép theo dõi hệ thống camera từ xa trên một giao diện thống nhất, đồng thời tích hợp nhiều tính năng AI phục vụ vận hành, an ninh và quản lý chuỗi.

Trong khi đó, đối với lĩnh vực công và đô thị thông minh, hệ thống được tối ưu cho các bài toán giao thông, giám sát an ninh khu vực công cộng và hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung với khả năng mở rộng linh hoạt.

Doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể giám sát đa điểm thông qua nền tảng quản trị tập trung FPT VMSmart. Ảnh: FPT

Thay vì lưu trữ cục bộ tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu khi thiết bị hư hỏng hoặc bị xâm nhập, hệ thống Cloud Camera của FPT cho phép video được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây đặt tại hệ thống Data Center đạt chuẩn quốc tế của FPT tại Việt Nam, giúp đảm bảo tính liên tục và an toàn dữ liệu.

FPT Camera cũng là một trong những đơn vị tiên phong tích hợp đăng nhập xác thực qua VNeID trên ứng dụng camera nhằm tăng cường bảo mật tài khoản và xác thực danh tính người dùng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo QCVN, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn dữ liệu và chủ quyền số cho người Việt.

Xác thực qua VNeID giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp tài khoản camera. Ảnh: FPT.

Hiện nay, FPT Camera Brain đã tích hợp trên hơn 350.000 thiết bị camera đang hoạt động, phục vụ hơn 200.000 người dùng từ hộ gia đình đến các chuỗi bán lẻ lớn như Nhà thuốc Long Châu, Trung tâm tiêm chủng Long Châu, LOTTE Cinema, Belluni,… cùng nhiều hệ thống giao thông thông minh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc FPT Camera, toàn bộ nền tảng được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư FPT chuyên sâu về AI và tích hợp phần cứng, với quá trình nghiên cứu từ năm 2017 nhằm đưa công nghệ AI đến gần hơn với người dùng Việt Nam.

"Chúng tôi xác định FPT Camera không đơn thuần là một thiết bị giám sát, mà là nền tảng công nghệ tích hợp toàn diện giữa phần cứng, AI, cloud và phần mềm quản trị tập trung. Mục tiêu của chúng tôi là đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ có thể ứng dụng thực tiễn, dễ tiếp cận và tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp cũng như từng gia đình Việt. Đó cũng là định hướng xuyên suốt của FPT Camera trong hành trình ‘Giữ trọn An tâm Việt’", ông Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Trong thời gian tới, FPT Camera sẽ tiếp tục đầu tư vào AI, Cloud và các nền tảng quản trị thông minh nhằm mở rộng ứng dụng thực tiễn cho doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời nâng cao vị thế công nghệ Việt trên thị trường quốc tế.

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