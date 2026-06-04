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Xiaomi Việt Nam lên tiếng về vấn đề bị xử phạt 290 triệu đồng

| | Doanh nghiệp

Xiaomi Việt Nam vừa lên tiếng sau khi bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 290 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động quảng bá sản phẩm và điều kiện giao dịch chung.

Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam vừa có phản hồi chính thức sau thông tin bị phạt 290 triệu đồng. 

Theo đó, Xiaomi Việt Nam ghi nhận các kết luận được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCC) thông báo gần đây. Xiaomi Việt Nam cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong suốt quá trình làm việc và tiếp thu các nội dung được cơ quan quản lý ghi nhận.

"Chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định hiện hành. Xiaomi Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ đối với các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động truyền thông quảng cáo và hợp tác với các đối tác kinh doanh" - thông cáo chính thức từ Xiaomi cho biết.

Xiaomi Việt Nam cam kết hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật tại Việt Nam, đồng thời sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người tiêu dùng, đối tác và các bên liên quan, nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Trước đó, ngày 7/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Xiaomi Việt Nam 290 triệu đồng do có 3 hành vi vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. 

Thứ nhất, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ hai, doanh nghiệp không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Thứ ba, doanh nghiệp quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Xiaomi Việt Nam

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