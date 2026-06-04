Crystal Holidays Harbour Vân Đồn lọt Top 10 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026

Động lực bứt phá cho tăng trưởng du lịch biển đảo

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được xem là bộ thước đo uy tín bậc nhất nhằm tôn vinh những dự án đem lại giá trị thực, đóng góp cho sự tăng trưởng của địa phương và kích hoạt dư địa phát triển của các vùng đất mới. Để ghi danh vào hạng mục danh giá "Top 10 Khu du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất", các dự án phải vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ từ Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) cùng hoạt động khảo sát thực địa nghiêm ngặt của Hội đồng Giám khảo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, các doanh nghiệp, dự án được vinh danh không chỉ tiêu biểu về quy mô, năng lực đầu tư, thương hiệu hay hiệu quả kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm kiến tạo không gian sống, không gian dịch vụ và môi trường phát triển mới cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Theo Thứ trưởng, những kết quả đạt được còn phản ánh năng lực quản trị, khả năng thích ứng, tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.

Do đó, việc Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận dành cho chủ đầu tư, mà còn là minh chứng cho một tầm nhìn chiến lược, đi trước đón đầu làn sóng bùng nổ của du lịch biển đảo phía Bắc mà trong đó Đặc khu thế hệ mới Vân Đồn đang trở thành tiêu điểm.

Thực tế thời gian qua, bức tranh du lịch tại Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt qua những con số "biết nói" từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 đến 3/5/2026, toàn tỉnh đón khoảng 910.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 360 nghìn khách lưu trú, doanh thu đạt 2.820 tỷ đồng. Riêng Vân Đồn đón 115.000 lượt khách (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025), bến cảng Ao Tiên cũng vận hành công suất cao phục vụ gần 19.500 lượt du khách ra các đảo du lịch thuộc vịnh Bái Tử Long.

Sự bùng nổ này là kết quả tất yếu từ định hướng chiến lược theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ. Với định vị trở thành khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm công nghiệp giải trí có casino và du lịch biển đảo cao cấp, các cơ chế đặc thù kết hợp cùng "kiềng ba chân" hạ tầng gồm sân bay quốc tế Vân Đồn, hệ thống cao tốc liên vùng và cảng quốc tế Ao Tiên, đang trực tiếp thay đổi cấu trúc dòng khách, dịch chuyển mạnh mẽ sang tệp khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nằm kế cận Cảng Quốc tế Ao Tiên – cửa ngõ đưa du khách khám phá vịnh Bái Tử Long. Ảnh – Everland Group

Thực tế này đang đặt ra bài toán cấp bách về việc tăng cường nguồn cung cơ sở lưu trú 5 sao tại địa phương. Tọa lạc tại tọa độ vàng giao thương sầm uất, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nổi lên như một mảnh ghép chiến lược, giúp tăng cường năng lực tiếp đón và phục vụ dòng khách du lịch cao cấp, qua đó thúc đẩy du lịch biển đảo của Vân Đồn cất cánh.

Cơ hội đầu tư sinh lời "kép"

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp và năng lực triển khai vượt trội của chủ đầu tư đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn.

Giai đoạn 1 của dự án gồm hai tòa tháp A (The Victory) và B (The Oasis) đã khánh thành từ cuối năm 2025, hiện đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón khách ngay trong mùa hè 2026. Các tòa tháp C (The Harmony) và D (The Liberty) thuộc giai đoạn 2 cũng đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện để khánh thành vào cuối năm nay. Khi hoàn thiện, tổ hợp sẽ cung cấp ra thị trường gần 2000 căn hộ du lịch Resort Apartment tiêu chuẩn 5 sao, bổ sung một nguồn cung lưu trú quy mô lớn cho thị trường Vân Đồn.

Được phát triển theo định hướng tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tích hợp và sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Quiet Luxury" sang trọng, tinh tế, tôn vinh cảnh quan thiên nhiên độc bản của vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn mang đến một hệ sinh thái "All-in-one" khép kín, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách từ nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, ẩm thực đến làm việc từ xa. Tại đây, du khách được trải nghiệm hệ thống tiện ích đồng bộ như Trung tâm hội nghị quốc tế phục vụ du lịch M.I.C.E, các tuyến phố thương mại – giải trí, bể bơi vô cực, spa/wellness chăm sóc sức khỏe chuyên sâu,…

Lợi thế vượt trội của dự án còn nằm ở khả năng kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch biển đảo rộng lớn, từ trải nghiệm du thuyền hạng sang khám phá vịnh di sản đến các tour tuyến cao cấp như hải trình "The Beauty of Vân Đồn",…

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn kiến tạo hệ sinh thái nghỉ dưỡng "all in one" mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi đến Bái Tử Long. Ảnh – Everland Group

Đặc biệt, chiến lược bắt tay cùng thương hiệu quản lý lữ hành và khách sạn quốc tế danh tiếng như Tập đoàn Centara Hotels & Resorts không chỉ chuẩn hóa quy trình phục vụ theo chuẩn mực 5 sao toàn cầu, mà còn giúp dự án kết nối trực tiếp với mạng lưới phân phối dòng khách quốc tế chủ động.

Bên cạnh đó, với kế hoạch phát triển các tuyến phố thương mại giải trí 24/7, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ trực tiếp giải bài toán "thắp sáng kinh tế đêm" cho vịnh Bái Tử Long, tương tự mô hình đã thành công tại các thủ phủ du lịch lớn như Phuket hay Bali. Đây chính là nền tảng để dự án khai thác trọn vẹn nhóm khách M.I.C.E đầy tiềm năng – phân khúc có mức chi tiêu cao, nhu cầu lưu trú dài ngày và không bị ảnh hưởng bởi tính mùa vụ, đảm bảo nguồn doanh thu thực tế bền vững cho toàn tổ hợp. Các báo cáo thị trường đều chỉ ra rằng, chi tiêu bình quân của một khách du lịch M.I.C.E cao gấp 2 đến 3 lần so với khách du lịch thuần túy.

Đối với các nhà đầu tư sành sỏi, danh hiệu "Top 10 Khu du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất" chính là bảo chứng đáng tin cậy cho cơ hội đầu tư sinh lời kép tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – vừa sở hữu tài sản nghỉ dưỡng ven biển với tiềm năng tăng giá trong dài hạn, vừa đem lại thu nhập trước mắt từ việc khai thác du lịch khi dự án đi vào vận hành.

Khi du lịch biển đảo đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong chiến lược tổng thể phát triển du lịch Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long. Đó cũng là lúc cơ hội sở hữu tài sản có khả năng sinh lời kép tại dự án được các nhà đầu tư săn đón và hiện thực hóa./.