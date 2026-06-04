Khánh Hòa cấm tour du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu không tiến hành, phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (đảo Bình Hưng) thuộc xã Nam Cam Ranh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định này căn cứ vào Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg ngày 30-9-2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Theo đó, khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút là những địa điểm không được phép tiến hành, phát triển các loại hình du lịch.

Để bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, cơ quan quản lý đề nghị các sở, ngành, UBND xã Nam Cam Ranh và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định; không tổ chức, quảng bá, môi giới hay đưa khách đến các khu vực không được phép.

Doanh nghiệp lữ hành phải dừng tổ chức và quảng cáo tour

Cơ quan chức năng cho biết, mặc dù quy định đã ban hành, thực tế vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo và tổ chức tour đến đảo Bình Ba.

Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và du lịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg. Các đơn vị phải khẩn trương rà soát, chấm dứt hoạt động du lịch tại khu vực cấm, không tổ chức chương trình du lịch và không quảng cáo các sản phẩm tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút - đảo Bình Hưng đến khách du lịch.

Đồng thời, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Chi hội Lữ hành có trách nhiệm phổ biến sâu rộng đến các hội viên, yêu cầu doanh nghiệp lữ hành không tiến hành phát triển loại hình du lịch, không môi giới hay đưa khách đến các khu vực thuộc phạm vi cấm của Chính phủ.

Đối với cấp cơ sở, UBND xã Nam Cam Ranh được giao tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Chính quyền địa phương sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng theo đúng quy định của pháp luật.