Tập đoàn Cao su Việt Nam miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (MCK: GVR) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 319/QĐ-HĐQTCSVN ngày 3/6/2026 của HĐQT, ông Trần Thanh Phụng không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 1/7/2026.

Lý do thôi giữ chức vụ là nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

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Trong một diễn biến khác, GVR đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Tập đoàn Cao su Việt Nam thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 đến trước ngày 30/6/2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 17/6/2026 bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Hoa Sen, trụ sở Tập đoàn.

Tại đại hội, GVR dự kiến trình cổ đông Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026,...

Kết quả SXKD năm 2025 cho thấy Tập đoàn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 32.432 tỷ đồng (bằng 104,47% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 5.998 tỷ đồng (bằng 120,58% kế hoạch).

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau: Về hợp nhất toàn Tập đoàn, kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 33.799 tỷ đồng, bằng 104,21% so với thực hiện năm trước; kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 6.902 tỷ đồng, bằng 97,1% so với thực hiện năm 2025

Riêng công ty mẹ - Tập đoàn, kế hoạch doanh thu và thu nhập khác là 6.468 tỷ đồng, bằng 102,6 % so với thực hiện năm trước; kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 2.644 tỷ đồng, bằng 105,63% so với thực hiện năm 2025.



