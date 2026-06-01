Ông trùm khách sạn 35 tỷ USD của Anh tăng tốc hiện diện tại phía Nam giữa sóng khách ngoại kỷ lục

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, lượng khách đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 16,5%.

Các thị trường đóng góp lớn nhất gồm Trung Quốc và Hàn Quốc (chiếm gần 40%), tiếp theo là Nga, Ấn Độ (tăng hơn 50%) và khu vực châu Âu (tăng 54,8%). Sự tăng trưởng của lượng khách quốc tế được xem là cơ sở để các tập đoàn quản lý khách sạn ngoại tiếp tục tiến trình mở rộng quy mô đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn khách sạn IHG Hotels & Resorts (Anh Quốc) vừa công bố thỏa thuận hợp tác cùng Meraki Land để phát triển thêm hai dự án tại khu vực phía Nam.

Bước đi này nâng tổng danh mục của IHG tại Việt Nam lên 24 khách sạn đang vận hành và 19 dự án đang trong quá trình phát triển (tổng cộng 43 dự án).

Thỏa thuận bao gồm dự án Regent Ho Tram (dự kiến vận hành năm 2032) và Crowne Plaza Saigon Binh Duong (dự kiến khai trương năm 2029).

Meraki Land được biết đến là chủ sở hữu Moire Hội An (Vignette Collection) và là cổ đông sáng lập của Crowne Plaza Danang City Centre.

Quy mô mở rộng tại Việt Nam được hậu thuẫn trực tiếp bởi mạng lưới toàn cầu của IHG. Tập đoàn từ Vương Quốc Anh hiện sở hữu bộ sưu tập các thương hiệu xa xỉ danh tiếng như Six Senses, Regent và InterContinental.

Theo báo cáo tài chính 2025, tập đoàn này vừa chính thức vượt ngưỡng 1 triệu phòng vận hành với 6.963 khách sạn đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. IHG cxung đang triển khai 2.292 dự án với quy mô 340.000 phòng. Tổng doanh thu năm 2025 tăng 5% đạt 35,2 tỷ USD, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 13% đạt khoảng 1,3 tỷ usd.

Quy mô hai dự án mới

Dự án Regent Ho Tram được quy hoạch với quy mô 220 phòng, bao gồm 110 phòng suite, 30 căn Skyvilla Suite và 80 biệt thự. Dự án này cũng tích hợp 95 căn hộ thương hiệu Regent.

Tổ hợp tọa lạc tại khu vực Hồ Tràm, cách TP.HCM dưới hai giờ di chuyển và kết nối trực tiếp với Sân bay Quốc tế Long Thành qua tuyến cao tốc. Mục tiêu của dự án là phục vụ nhóm khách hàng có tài sản ròng cao (HNWIs) tại khu vực miền Nam và khách quốc tế.

Dự án Crowne Plaza Saigon Binh Duong có quy mô 221 phòng, nằm trong tổ hợp đa chức năng tại Phường Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), cách trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng một giờ di chuyển.

Khách sạn tập trung khai thác nhu cầu lưu trú của giới chuyên gia tại địa bàn hiện có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động và 19 khu công nghiệp đang phát triển. Tiện ích nội khu được thiết kế gồm 3 nhà hàng, khu thể hình và hơn 1.000 mét vuông không gian hội họp.