Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đứng sau siêu cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, lọt top 3 Đông Nam Á, một DN quân đội đặt mục tiêu kỷ lục 50.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Đứng sau siêu cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, lọt top 3 Đông Nam Á, một DN quân đội đặt mục tiêu kỷ lục 50.000 tỷ đồng

Năm 2025 có hơn 20 dự án trọng điểm quốc gia mà Trường Sơn tham gia thi công đồng loạt về đích đúng và vượt tiến độ.

DN đứng sau công trình cầu vượt biển Hòn Khoai tại Cà Mau xác lập kỷ lục dài nhất Việt Nam và lọt top 3 Đông Nam Á

Ngày 19/8/2025, cảng tổng hợp lưỡng dụng và tuyến đường – cầu vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai được khởi công.

Tuyến đường và cầu vượt biển dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Dự án do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Cà Mau – Đất Mũi cũng dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Khi hoàn thành, hệ thống cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau – Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc top 3 Đông Nam Á.﻿

Quy mô sản xuất năm 2025 của Trường Sơn bằng cả giai đoạn 2015 – 2020﻿

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, quy mô sản xuất năm 2025 bằng cả giai đoạn 2015 – 2020.

Cụ thể, giá trị sản xuất đạt hơn 18.052 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm 2024; doanh thu đạt trên 15.715 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, năm 2025 có hơn 20 dự án trọng điểm quốc gia mà Trường Sơn tham gia thi công đồng loạt về đích đúng và vượt tiến độ như dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Biên Hòa – Vũng Tàu…, các gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án khẩn cấp, có tính xã hội cao như: cầu Phong Châu mới; chống sụt trượt tại Khe Sanh, Quảng Trị trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Trường Sơn còn thi công hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước, bao gồm các công trình giao thông liên vùng, đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, nhà máy thủy điện, công trình biển đảo.

Mục tiêu giá trị sản xuất đạt hơn 50.000 tỷ đồng năm 2026﻿

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, năm 2026, doanh nghiệp xác định yêu cầu chuyển đổi cả về tư duy phát triển, mô hình tổ chức và năng lực cạnh tranh. Trường Sơn tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, tham gia sâu vào các lĩnh vực xây lắp kỹ thuật cao, đòi hỏi trình độ tổ chức và công nghệ hiện đại như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công trình ngầm, công trình biển đảo, sân bay và hạ tầng năng lượng.﻿

Năm 2026, Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt hơn 50.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Trường Sơn tập trung vào 5 đại dự án ở cực Nam Tổ quốc và 33 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có mốc hoàn thành năm 2026; làm chủ công nghệ và thiết bị thi công hiện đại.

Mới đây, Trường Sơn được “chọn mặt gửi vàng” thi công nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn trong lĩnh vực đường sắt như: Gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội; Gói thầu XL-LHH1-01 thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng,...

Một nhiệm vụ khác của Trường Sơn là chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính và hệ thống quản trị để nắm bắt cơ hội khi các đại dự án hạ tầng quốc gia được triển khai.

Trường Sơn xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu về năng lực tổ chức thi công, tiên phong làm chủ công nghệ hiện đại, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.﻿

Hai ông chủ 8x đứng sau dàn "mắt thần" mà Công an Hà Nội đang đưa vào phục vụ tuần tra

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi hạ tầng ngầm mở đường cho kỷ nguyên TOD

Khi hạ tầng ngầm mở đường cho kỷ nguyên TOD Nổi bật

Nữ đại gia ngành giáo dục gom thêm 102 triệu cổ phiếu ACB chỉ trong 2 tháng, nắm giữ danh mục trị giá gần 10.000 tỷ đồng

Nữ đại gia ngành giáo dục gom thêm 102 triệu cổ phiếu ACB chỉ trong 2 tháng, nắm giữ danh mục trị giá gần 10.000 tỷ đồng Nổi bật

"Doanh nghiệp 1 người": Không phải làm việc đơn độc mà là vận hành tinh gọn

"Doanh nghiệp 1 người": Không phải làm việc đơn độc mà là vận hành tinh gọn

10:39 , 10/06/2026
Nhà sáng lập thương hiệu Leninn bất ngờ tuyên bố "từ mặt" Leninn Coffee: Chuyện gì đang xảy ra?

Nhà sáng lập thương hiệu Leninn bất ngờ tuyên bố "từ mặt" Leninn Coffee: Chuyện gì đang xảy ra?

08:57 , 10/06/2026
Vụ lừa đảo kỳ nghỉ, TS tội phạm học nói thẳng: “Nạn nhân mất tiền vì không chịu nổi cảm giác mình đã sai"

Vụ lừa đảo kỳ nghỉ, TS tội phạm học nói thẳng: “Nạn nhân mất tiền vì không chịu nổi cảm giác mình đã sai"

08:56 , 10/06/2026
Viettel Campuchia làm Logistics, CEO Cao Mạnh Đức khẳng định: 'Phải giữ tinh thần của người khởi nghiệp'

Viettel Campuchia làm Logistics, CEO Cao Mạnh Đức khẳng định: 'Phải giữ tinh thần của người khởi nghiệp'

08:32 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên