Phê La phát đi thông báo quan trọng tới toàn thể khách hàng

Chuỗi đồ uống Phê La vừa phát đi thông báo tới khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội về kế hoạch nâng cấp và làm mới toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước.

Trong thông báo chính thức được đăng tải trên Instagram, Phê La cho biết thương hiệu đang bước vào giai đoạn tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Đây được xem là một trong những đợt nâng cấp quy mô lớn khi diễn ra đồng thời tại nhiều cửa hàng thuộc cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

"Phê La vẫn hoàn thiện mỗi ngày, để mỗi lần Đồng Chill chill đều là một trải nghiệm dễ chịu và trọn hơn" , thương hiệu chia sẻ trong bài đăng gửi tới khách hàng.

Thông báo được Phê La đang tải trên Fanpage và Ig của hãng

Theo nội dung được công bố, Phê La sẽ tập trung phát triển và nâng cao hệ thống tự động hóa trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, các không gian cửa hàng cũng sẽ được sửa chữa, cải tạo và làm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng cạnh tranh.

Động thái này cho thấy thương hiệu trà và cà phê đang đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng vận hành thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng.

Trong những năm gần đây, trải nghiệm tại điểm bán được xem là yếu tố quan trọng giúp các chuỗi đồ uống giữ chân khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tệp người dùng của Phê La.

Tuy nhiên, quá trình nâng cấp cũng sẽ kéo theo một số bất tiện nhất định. Phê La cho biết một số cửa hàng có thể phải tạm dừng dịch vụ trong thời gian ngắn hoặc không thể khởi động các hoạt động thường nhật như bình thường. Vì vậy, thương hiệu mong nhận được sự thông cảm từ khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi này.

Thông báo của Phê La nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng. Nhiều khách hàng bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch nâng cấp, cho rằng việc đầu tư vào chất lượng dịch vụ và không gian là cần thiết để mang đến trải nghiệm tốt hơn.

Một số người cũng cho biết sẵn sàng chờ đợi nếu sau khi hoàn thiện, các cửa hàng có diện mạo mới hiện đại và thuận tiện hơn (Ảnh minh họa)

Được biết, Phê La là một trong những thương hiệu đồ uống nổi bật trong phân khúc trà đặc sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường đồ uống liên tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các chuỗi lớn nhỏ, việc đầu tư nâng cấp hệ thống được xem là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sức hút.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, các thương hiệu ngày càng chú trọng đến công nghệ vận hành, tốc độ phục vụ và trải nghiệm không gian nhằm tạo ra sự khác biệt.

Với kế hoạch cải tạo đồng loạt lần này, Phê La kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho hệ thống cửa hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn quốc.