Hòa Phát tăng vốn lên 84.400 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.



Đến ngày 26/5, Hòa Phát đã hoàn tất phân phối gần 767,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 281.275 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Còn 47.920 cổ phiếu lẻ đã bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến 6/7/2026.

Hoàn tất đợt trả cổ tức, vốn điều lệ của Hòa Phát tăng từ gần 76.755 tỷ đồng lên mức hơn 84.430 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến trả cổ tức, ngày 3/6 vừa qua, Hòa Phát cũng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương số tiền phải chi hơn 3.837 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Hòa Phát mang về doanh thu 53.313 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 9.056 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Mảng sản xuất và kinh doanh thép vẫn là chủ lực của Hoà Phát với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 51.221 tỷ đồng và 4.588 tỷ đồng; tăng 43% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra trong kỳ, Hoà Phát còn chuyển nhượng dự án bất động sản giúp thu về hơn 4.900 tỷ đồng doanh thu tài chính, hỗ trợ lớn cho lợi nhuận.

Năm 2026, HPG đặt mục tiêu với doanh thu 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 42% so với năm 2025.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành được 25,4% kế hoạch doanh thu và 41,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của HPG tăng hơn 1.428,3 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 259.327 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 43.515 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 119.546 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 90.617 tỷ đồng.