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Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan GSM và VinEnergo

| | Doanh nghiệp

Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan GSM và VinEnergo

Bản chất giao dịch này là Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Ngày 08/06/2026, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Nghị quyết phê duyệt về việc Tập đoàn Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn, những người có liên quan khác của ông Phạm Nhật Vượng do ông Phạm Nhật Vượng chỉ định trong tương lai để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Vingroup trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, năng lượng lên ngưỡng 35% lợi ích.

Với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải
-nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty cổ phần GSM VN Holding (“Công ty GSM Holding”).
-nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty SMART & GREEN TRANS LIMITED (“Công ty SGT”).

Với nhóm công ty liên quan lĩnh vực năng lượng

-nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 16,01% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty cổ phần VinEnergo Holding (“Công ty VinEnergo Holding”).
-nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 16% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty G-Energo Limited (“Công ty G-Energo”).
Giá chuyển nhượng được xác định theo giá vốn thực góp của Bên Chuyển Nhượng.

Tập đoàn Vingroup có toàn quyền quyết định về việc thực hiện nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp Tập đoàn Vingroup quyết định nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được thực hiện trước thời điểm niêm yết của Công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng.

Bản chất giao dịch này là Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của Vingroup trong từng giai đoạn. Tại thời điểm này, Vingroup chưa phải thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Việc nắm quyền tăng sở hữu giúp Vingroup duy trì sự linh hoạt và có động lực để tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo nếu thấy phù hợp.

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Yên Chi

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