Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng chính thức xuất hiện ở thị trường gần 1.000 tỷ USD, cạnh tranh trực tiếp với Uber

Tờ Nikkei đưa tin, hôm thứ 6 vừa qua, Green SM đã chính thức ra mắt tại Ấn Độ, mở rộng hoạt động ra ngoài Đông Nam Á để bước vào thị trường có thể trở thành lớn nhất của hãng từ trước đến nay.

Tuy nhiên theo nhận định của Nikkei, Green SM đang bước vào một thị trường đầy khó khăn. Trên thực tế, các đối thủ của họ gồm Uber và Ola cũng đã chật vật trong nhiều năm để có lãi, trong khi taxi bốn bánh ngày càng mất thị phần vào tay các phương tiện hai bánh và ba bánh. Green SM khởi đầu bằng việc triển khai các mẫu SUV 7 chỗ tại khu vực vùng đô thị New Delhi, với kế hoạch mở rộng từng giai đoạn tại Ấn Độ, nơi VinFast cũng có nhà máy.

Green SM chỉ vận hành xe điện từ công ty liên kết VinFast, điều có thể giúp hãng kiểm soát chi phí trong bối cảnh giá dầu tăng.

Theo Markets & Data, thị trường gọi xe và taxi trị giá 950 triệu USD của Ấn Độ trong năm 2024 có thể đạt 3,76 tỷ USD vào năm 2032.

“Green SM Limo được thiết kế để phục vụ nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau, từ đi lại hằng ngày, chuyến đi gia đình cho tới gặp gỡ công việc và đưa đón sân bay”, công ty cho biết tối thứ sáu, khi đề cập đến thương hiệu của mình tại Ấn Độ. Công ty muốn định vị đội xe ở phân khúc “chất lượng cao”, với các mẫu SUV cỡ lớn được trang bị trí tuệ nhân tạo, camera bên ngoài và nút hỗ trợ khẩn cấp.

Tuy nhiên, hành khách đang chuyển sang các phương tiện rẻ hơn, có khả năng luồn lách tốt hơn trong tình trạng tắc nghẽn giao thông khét tiếng của Ấn Độ. Theo Redseer Strategy Consultants, từ năm 2021 đến 2025, thị phần của taxi xe máy đã tăng từ 20% lên 28%, còn xe auto-rickshaw (xe ba bánh có động cơ) tăng từ 38% lên 44%. Hãng tư vấn này ước tính thị phần taxi ô tô đã giảm từ 42% xuống còn 27% trong cùng kỳ.

Tại Ấn Độ, ô tô “đang dần mất thị phần khi các chuyến đi giá thấp, tần suất cao chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu di chuyển”, Redseer cho biết trong một báo cáo hồi tháng 2. Trong ngành taxi, auto-rickshaw và xe máy, “từng là những hình thức di chuyển thứ yếu, nay đang trở thành động lực tạo thêm sản lượng”.

Điều đó đã thúc đẩy Uber bổ sung các phương tiện nhỏ hơn vào danh mục dịch vụ của mình. Truyền thông địa phương đưa tin startup Mỹ này đã rót khoảng 330 triệu USD vào hoạt động tại Ấn Độ trong năm nay. Đối thủ nội địa Rapido tháng trước cũng huy động được 240 triệu USD để tài trợ cho kế hoạch mở rộng của mình.

Việc Green SM mở rộng ra quốc tế đã trở thành cú hích cho VinFast, khi hãng taxi này đóng góp gần một phần ba doanh số của nhà sản xuất ô tô trong quý 4 của năm ngoái.

“Quy mô, tốc độ tăng trưởng nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Ấn Độ đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai của giao thông xanh”, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu của Green SM nói.

Green SM cũng công bố một nền tảng hợp tác với 5 doanh nghiệp xanh địa phương, nhưng không nêu cụ thể các đối tác này sẽ làm gì.

Ngoài Ấn Độ, Green SM đang vận hành đội xe tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Hãng đang tìm cách mở rộng tại hai thị trường Indonesia và Philippines trong năm nay, đồng thời cân nhắc gia nhập châu Âu và Mỹ. Theo Reuters, công ty taxi này có thể niêm yết tại Hong Kong vào năm tới, huy động 200 triệu USD với mức định giá 3 tỷ USD.

Theo: Nikkei