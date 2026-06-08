Admicro công bố 12 nhà phân phối chính thức năm 2026, mở rộng hệ sinh thái tăng trưởng cùng đối tác

Sự kiện có sự đồng hành của Focus Media và GreenSM trong vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, cùng với các đối tác đồng hành: Goldsun, Ascott Tây Hồ Hà Nội. Danh sách nhà phân phối chính thức năm 2026 gồm: Nguyễn Gia, Vmedia, Wisdom Spread Media, Truyền thông Việt Hiền, DGM, Novaon, New Life, HT Media, PMAX, TGG Media, Brandcom và Bảo Sinh. Hoạt động công bố đối tác thường niên này đã thể hiện cam kết hợp tác dài hạn giữa Admicro và hệ thống agency, nhà phân phối trong bối cảnh ngành truyền thông, quảng cáo đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Nhà phân phối ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tăng trưởng

Trong những năm gần đây, yêu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt động marketing và truyền thông đã thay đổi đáng kể. Bên cạnh tìm kiếm các giải pháp truyền thông đơn lẻ, khách hàng ngày càng quan tâm tới hiệu quả kinh doanh, khả năng kết nối đa kênh, đo lường dữ liệu và tối ưu hành trình khách hàng.

Điều này khiến vai trò của agency và nhà phân phối không còn dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm truyền thông, mà đang mở rộng sang tư vấn chiến lược, kết nối nguồn lực và xây dựng giải pháp tăng trưởng toàn diện cho doanh nghiệp. Từ việc kết hợp báo chí với mạng xã hội, nội dung với thương mại, truyền thông trực tuyến với ngoại tuyến hay ứng dụng dữ liệu và AI trong vận hành chiến dịch, các agency và nhà phân phối trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Chính vì vậy, Admicro xác định hệ thống agency và nhà phân phối là một trong những lực lượng nòng cốt trong chiến lược phát triển giai đoạn mới. Việc công bố 12 nhà phân phối chính thức năm 2026 không chỉ ghi nhận những đối tác đã đồng hành cùng Admicro trong nhiều năm qua mà còn mở rộng thêm những đơn vị có năng lực triển khai, tư vấn và phát triển thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng hành cùng đối tác bằng công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo

Song song với việc mở rộng hệ thống đối tác, Admicro tiếp tục đầu tư vào các nền tảng công nghệ, dữ liệu và giải pháp mới nhằm hỗ trợ agency và nhà phân phối nâng cao năng lực tư vấn và triển khai cho khách hàng.

Tại Agency Day 2026, doanh nghiệp giới thiệu Vietnam Media OS – nền tảng vận hành được phát triển với định hướng kết nối dữ liệu, quảng cáo, đo lường, AI, nội dung và thương mại trên một hệ sinh thái thống nhất. Nền tảng này được kỳ vọng giúp rút ngắn quy trình triển khai, tăng khả năng phối hợp giữa các bên và nâng cao hiệu quả vận hành chiến dịch.

Bên cạnh đó, Admicro cũng giới thiệu nhiều nhóm giải pháp mới trong các lĩnh vực AI, truyền thông tích hợp, nội dung, mạng xã hội, tài trợ thương hiệu và các mô hình tiếp cận khách hàng đa điểm chạm. Mục tiêu vừa là mở rộng thêm kênh truyền thông vừa giúp đối tác xây dựng các giải pháp có khả năng tạo tương tác, đo lường và chuyển đổi rõ ràng hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là việc ra mắt Admicro Next Growth Fund với ngân sách khởi điểm 10 tỷ đồng cho năm 2026. Quỹ được định hướng hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển những mô hình truyền thông mới, tạo điều kiện để các agency và nhà phân phối mạnh dạn đề xuất những sáng kiến đổi mới cho khách hàng.

Theo đại diện Admicro, trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, tăng trưởng không chỉ đến từ việc sở hữu nhiều sản phẩm hay kênh truyền thông hơn, mà đến từ khả năng kết nối nguồn lực, ứng dụng công nghệ và cùng nhau tạo ra những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Sau sự kiện Agency Day 2026, Admicro cũng dự kiến triển khai chuỗi workshop chuyên sâu dành cho hệ thống đối tác, tập trung vào các chủ đề như AI, media mới, phát triển giải pháp tích hợp và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là một phần trong chiến lược đồng hành dài hạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng cạnh tranh cho các agency, nhà phân phối trong hệ sinh thái.

Với Admicro, agency và nhà phân phối là kênh quan trọng để đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời là những đối tác chiến lược cùng tham gia kiến tạo giá trị cho khách hàng. Việc công bố 12 nhà phân phối chính thức năm 2026 là dấu mốc cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, nơi các bên cùng chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên truyền thông số và AI.