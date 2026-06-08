Khách tố bị 2 người đàn ông chặn đường, vu khống trộm đồ: Aeon Mall Long Biên nói gì?

Liên quan đến sự việc người phụ nữ tố bị vu khống việc trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên, xảy ra tối 7/6 gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên báo VOV.VN , lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong khi đó, trên báo VTC News thông tin thêm, đại diện Aeon Mall Long Biên cho biết cũng đang xác minh, rà soát camera giám sát để làm rõ vụ việc. Về việc 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh của Aeon Mall Long Biên hay không?, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và cho biết vẫn phải xác minh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ khách hàng tố bị vu khống trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên.

2 người đàn ông kiểm tra hàng hóa của chị N. nhưng không phát hiện sản phẩm bất thường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo đó, nữ khách hàng là chị N. cho hay, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7/6, khi chị cùng 2 con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đặt taxi thì bất ngờ bị 2 người đàn ông chặn lại tại bãi gửi xe máy. Thời điểm tiếp cận, 2 người này đều mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện, một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. 2 người này yêu cầu chị N. về công an phường làm việc do nghi có hành vi “ăn cắp đồ”.

Chị N. phản ánh, dù bản thân khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn đầy đủ và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ nhưng một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa 3 mẹ con chị về phường làm việc. Sự việc khiến 2 cháu nhỏ rất hoảng sợ.

Đến khi chị N. hô hoán, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh thì 1 trong 2 người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, 2 người này kiểm tra túi đồ của nữ khách hàng, đối chiếu với hóa đơn mua hàng nhưng không phát hiện sản phẩm nào bất thường. Lúc này, 2 người đàn ông mới có lời xin lỗi chị N.

Người phụ nữ cho biết sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bản thân và tâm lý các con. Chị đề nghị các bên liên quan trích xuất camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.