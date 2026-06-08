Theo EVN, việc lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ - EVN và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được EVN thực hiện tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính nêu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và cho ý kiến khách quan.

Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ - EVN năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 là 5.611 tỷ đồng. Nội dung này EVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương.

EVN lên tiếng về khoản lãi gần 52.000 tỷ đồng và số tiền lớn gửi ngân hàng. (Ảnh minh họa: EVN).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn là 51.881 tỷ đồng, trong đó phần thuộc công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng. EVN cho hay chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của công ty mẹ - EVN và lợi nhuận thuộc công ty mẹ - EVN tại các công ty con nắm quyền kiểm soát. Do đó số liệu này khác với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ - EVN.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các Công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

EVN cho rằng kết quả sản xuất kinh doanh cần được thể hiện rõ thông qua các chỉ số đã được kiểm toán của công ty mẹ - EVN hoặc tại báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.

Cũng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ - EVN đạt 39.762 tỷ đồng, hết năm 2025 số lỗ lũy kế còn lại là 5.611 tỷ đồng;

Tiền gửi ngân hàng là 152.000 tỷ, số nợ phải thanh toán rất lớn

Về vấn đề số dư tiền gửi có kỳ hạn tại báo cáo tài chính hợp nhất, EVN cho biết, về tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152.000 tỷ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỷ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47 nghìn tỷ đồng). Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

EVN cho rằng việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, các đơn vị phát điện cần có số dư tiền lớn để mở Thư tín dụng (L/C) thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước hoặc nhập khẩu. Đối với công ty mẹ EVN cần phải đảm bảo thanh toán hàng tháng cho các Nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN.

Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua khi giá nhiên liệu đầu vào diễn biến khó lường và nhiều thời điểm tăng cao đột biến (ví dụ như thời điểm hiện nay, giá các nhiên liệu đầu vào cho phát điện là than, dầu khí đang tăng rất mạnh). Để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện thì EVN và các đơn vị phát điện phải có sự cân đối dòng tiền và dự phòng thích hợp.

" Số dư nợ vay của EVN và các đơn vị là rất lớn, riêng số dư nợ vay ngắn hạn đã lên tới 47,000 tỷ, đòi hỏi EVN phải đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ vay, đảm bảo tín nhiệm tín dụng .

Để đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị là rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn.

Do đó EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao ", thông cáo của EVN nêu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Deloitte, năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 645.658 tỷ đồng, tăng gần 11,2% so với năm 2024. Giá vốn hàng bán và dịch vụ trong năm ở mức 549.307 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của EVN đạt gần 51.882 tỷ đồng, tăng mạnh 529,8% so với con số gần 8.238 tỷ đồng của năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của tập đoàn trong nhiều năm trở lại đây, giúp EVN xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài sau giai đoạn khó khăn 2022-2024.