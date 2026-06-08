AgriS ghi dấu tại AGM Awards 2026: Quản trị tốt là nền tảng của tăng trưởng bền vững

Chủ tịch HĐQT AgriS bà Đặng Huỳnh Ức My đồng thời được ghi nhận là “Nữ lãnh đạo tiêu biểu ngành nông nghiệp công nghệ cao” cho các bước đi tiên phong trong chuyển đổi quản trị và mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp. Chương trình do CafeF phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức.

Sự ghi nhận tại AGM Awards 2026 phản ánh quá trình AgriS xây dựng và thực thi chuẩn mực quản trị xuyên suốt trong nhiều năm, vượt ra ngoài khuôn khổ các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nâng tầm quản trị bằng năng lực kết nối nguồn lực

Duy trì phát triển bền vững hơn 56 năm, AgriS từng bước tái thiết mô hình nông nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, dựa trên nền tảng minh bạch và chuẩn ESG.

Doanh nghiệp biến quản trị thành năng lực cạnh tranh cốt lõi thông qua cấu trúc hợp lực “5 Nhà”: Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và Định chế tài chính . AgriS đóng vai trò kết nối các nguồn lực then chốt về vốn, công nghệ, dữ liệu, tri thức, chính sách và thị trường nhằm vận hành liên thông toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ canh tác, R&D, chế biến, cung ứng đến thương mại quốc tế.

Tương ứng, Nhà nước định hướng chính sách và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển nông nghiệp; Nhà nông hỗ trợ cung cấp nguồn nguyên liệu và đóng góp vào sự phát triển của chuỗi giá trị; Nhà khoa học cung cấp nền tảng tri thức, nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ; Doanh nghiệp tổ chức chuỗi giá trị, phát triển thị trường và thương mại hóa sản phẩm; Định chế tài chính góp phần khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ đầu tư dài hạn và chia sẻ rủi ro trong quá trình chuyển đổi.

Khi các bên cùng tham gia, những thách thức lớn của ngành nông nghiệp Việt được xử lý đồng bộ để tối ưu chi phí, chuẩn hóa chất lượng, tăng khả năng truy xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây đồng thời là nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào việc định hình chuỗi giá trị nông nghiệp khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về việc kết nối "5 Nhà" để cùng cộng hưởng, phát triển, nâng tầm ngành nông nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông AgriS niên độ 2024-2025

Ba trụ cột quản trị trong nông nghiệp: số hóa, ESG và vốn xanh

Chiến lược quản trị doanh nghiệp tại AgriS được triển khai trên ba trụ cột chính: số hóa, ESG và thu hút dòng vốn xanh quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My, AgriS đẩy mạnh số hóa chuỗi giá trị nhằm nâng cao khả năng kiểm soát, truy xuất và tối ưu vận hành. Khi dữ liệu được kết nối từ vùng nguyên liệu, sản xuất, logistics đến thương mại, doanh nghiệp có thêm nền tảng để ra quyết định chính xác hơn và quản trị rủi ro hiệu quả hơn.

Các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị cũng là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng vận hành, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế và xây dựng niềm tin với nhà đầu tư dài hạn.

Trong thời gian qua, AgriS đã tăng cường mở rộng hợp tác và kết nối với các định chế tài chính toàn cầu nhằm tận dụng dòng vốn xanh quốc tế. Chỉ trong gần 2 năm, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính uy tín như IFC, DEG (thuộc KfW), ResponsAbility, FCB, ING cùng nhiều định chế trong và ngoài nước. Khả năng thu hút nguồn vốn ngoại chất lượng là yếu tố quan trọng trong giai đoạn các doanh nghiệp niêm yết cần chứng minh năng lực tăng trưởng gắn với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị minh bạch.

AgriS tiên phong vận hành "Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn" tích hợp sâu rộng AgTech, FoodTech, FinTech và ESG, lấy quản trị tốt là nền tảng của tăng trưởng bền vững

Các trụ cột này cũng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho AgriS trên thị trường Thực phẩm & Đồ uống toàn cầu. Doanh nghiệp phát triển các sản phẩm mới đón đầu xu hướng tiêu dùng lành mạnh, đồng thời mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế có yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn bền vững.

AgriS với hoạt động kinh doanh nổi bật tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong và mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp trên thị trường toàn cầu

Với chiến lược hợp lực “5 Nhà”, AgriS đang cho thấy một cách tiếp cận quản trị phù hợp với giai đoạn phát triển mới của ngành nông nghiệp: lấy ESG làm chuẩn mực, lấy liên kết làm sức mạnh và lấy thị trường toàn cầu làm không gian tăng trưởng.

Việc có mặt trong AGM Awards 2026 tiếp tục khẳng định năng lực và nền tảng quản trị minh bạch của AgriS. Công ty cam kết duy trì tín nhiệm của Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối các nguồn lực xã hội. Từ đó, đóng góp vào tăng trưởng xanh, an ninh lương thực và tương lai nông nghiệp bền vững quốc gia.