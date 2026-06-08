Masan triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế 750 triệu USD

Ngày 8/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD. Đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

"15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm đã phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của chúng tôi", ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ.

Trong vòng ba năm, Masan đã cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế khi biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026. Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm và là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Có tới 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn, với tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan. Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.

Khoản vốn dự phòng này giúp Masan duy trì sự linh hoạt tài chính, đồng thời tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn. Tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống 2,84 lần trong quý I/2026, cùng đà tăng trưởng EBITDA trên nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, khả năng tạo dòng tiền của MSR và các nguồn vốn tiềm năng từ việc giảm tỷ lệ sở hữu tại MSR dự kiến trong tương lai.