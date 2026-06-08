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Nhà Khang Điền muốn chuyển nhượng 51% vốn tại công ty con với giá hơn 1.743 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Nhà Khang Điền vừa quyết định chuyển nhượng 51% vốn tại một công ty con gián tiếp với giá 1.743,2 tỷ đồng. Thương vụ dự kiến hoàn tất chậm nhất trong quý III/2026.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa công bố quyết định của Tổng Giám đốc về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.

Cụ thể, Nhà Khang Điền thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (Công ty Bình Trưng) chuyển nhượng phần vốn góp, chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới (Công ty Bình Trưng Mới).

Theo nội dung được công bố, giá chuyển nhượng của thương vụ này là 1.743,2 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn tất chậm nhất trong quý III/2026.

Đồng thời, Nhà Khang Điền giao quyền cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn tại Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (Công ty Quốc Tế) ký các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Nhà Khang Điền muốn chuyển nhượng 51% vốn tại công ty con với giá hơn 1.743 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 31/3/2026, Công ty Bình Trưng Mới đang là công ty gián tiếp của Nhà Khang Điền với tỷ lệ sở hữu là 50,95% và tỷ lệ quyền biểu quyết 51%.

Hồi đầu tháng 4/2023, Nhà Khang Điền đã thông qua chủ trương phối hợp với Công ty Quốc Tế để Công ty Bình Trưng thành lập Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu 3.390 tỷ đồng, trong đó Công ty Bình Trưng góp 3.386,61 tỷ đồng (tỷ lệ 99,9%). Nguồn vốn góp chủ yếu được hình thành từ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu nhà ở có diện tích khoảng 57.700 m2 tại phường Bình Trưng Đồng, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/6/2026 tới đây, Nhà Khang Điền sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông trong tháng 6 - tháng 7/2026. Nội dung nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Nhà Khang Điền giao quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo đúng quy định.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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