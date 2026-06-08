Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng ngày 13/6, siêu dự án Nhiệt điện 42.000 tỷ sẽ chạm cột mốc quyết định

| | Doanh nghiệp

Dự án đặt mục tiêu phát điện thương mại Tổ máy 2 trong tháng 10/2026.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Ng.Tuấn (EVN)

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đang tăng tốc triển khai các hạng mục phục vụ chạy thử Tổ máy 2, dự kiến thực hiện đốt lò lần đầu vào ngày 13/6/2026.

Dự án đặt mục tiêu phát điện thương mại Tổ máy 2 trong tháng 10/2026.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đến nay tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt hơn 99%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Trên công trường, các đơn vị đang tập trung cho công tác chạy thử, hoàn thiện thiết bị, xử lý các tồn tại kỹ thuật để đưa Tổ máy 1 vào vận hành phát điện thương mại theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Tổ máy 2 bước vào giai đoạn chạy thử.

Đối với Tổ máy 2, các đơn vị trên công trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống lò hơi, turbine, thiết bị phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đốt lò. Sau mốc đốt lò lần đầu dự kiến vào ngày 13/6, dự án dự kiến tiếp tục thực hiện các bước chạy thử quan trọng như thông thổi hơi, hiệu chỉnh thông số vận hành và kiểm tra độ ổn định của thiết bị trước khi hòa lưới.

Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (ảnh: VGP)

Song song với tiến độ của Tổ máy 2, Tổ máy 1 hiện tiếp tục được chạy thử sau khi hoàn thành hòa lưới đồng bộ và đốt than lần đầu.

Các đơn vị trên công trường đang rà soát hệ thống thiết bị, tối ưu chế độ vận hành và khắc phục các tồn tại phát sinh nhằm nâng cao độ tin cậy, bảo đảm tổ máy vận hành ổn định trước khi dự kiến phát điện thương mại.

Hệ thống cảng nhập than, bốc dỡ than và hạ tầng dùng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cũng đang được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cấp nhiên liệu phục vụ chạy thử và vận hành nhà máy.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW. Dự án được khởi công xây dựng tháng 12/2021, tổng mức đầu tư 42.022 tỷ đồng. Dự án do EVN làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) điện 2 thay mặt Tập đoàn làm đại diện chủ đầu tư.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kho báu hơn 73 triệu tấn tại Lào Cai chuẩn bị khai thác trong 16 năm dưới bàn tay nhà đầu tư mới

Kho báu hơn 73 triệu tấn tại Lào Cai chuẩn bị khai thác trong 16 năm dưới bàn tay nhà đầu tư mới Nổi bật

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam Nổi bật

EVN lãi đột biến gần 55.000 tỷ, vượt qua Vinhomes và áp sát Viettel: Điều gì đã xảy ra?

EVN lãi đột biến gần 55.000 tỷ, vượt qua Vinhomes và áp sát Viettel: Điều gì đã xảy ra?

00:01 , 08/06/2026
Khởi tố chủ thương hiệu áo dài có tiếng tại TP HCM

Khởi tố chủ thương hiệu áo dài có tiếng tại TP HCM

21:47 , 07/06/2026
Hơn 4.000 người ngày đêm "thành hình" công trình 24.000 tấn, siêu dự án 12 tỷ USD đạt cột mốc quan trọng

Hơn 4.000 người ngày đêm "thành hình" công trình 24.000 tấn, siêu dự án 12 tỷ USD đạt cột mốc quan trọng

17:40 , 07/06/2026
Tập đoàn EVN hết lỗ luỹ kế kéo dài nhiều năm

Tập đoàn EVN hết lỗ luỹ kế kéo dài nhiều năm

16:39 , 07/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên