Chủ thương hiệu "Vải áo dài Đất Lành" bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền. Ảnh: CCCA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Bích Ngọc (40 tuổi), chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Theo thông tin từ Công an TP HCM, Vải áo dài Đất Lành là thương hiệu kinh doanh vải áo dài có nhiều năm hoạt động trên thị trường, chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối các dòng vải in họa tiết phục vụ khách hàng trên cả nước. Doanh nghiệp này xây dựng hệ thống đại lý, cộng tác viên tại nhiều địa phương và phát triển mạnh hoạt động bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định bà Hoàng Thị Bích Ngọc có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả đối với bộ sưu tập áo dài Thư từ phố thị của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Mẫu áo dài thuộc BST “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài của Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép, y hệt nhau. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, bộ sưu tập này đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Tuy nhiên, bà Ngọc bị cáo buộc đã sử dụng hình ảnh từ các thiết kế gốc, sau đó ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý, chỉnh sửa trước khi chỉ đạo nhân viên hoàn thiện file thiết kế phục vụ hoạt động sản xuất.

Cơ quan điều tra cho rằng đây không phải là hành vi sao chép đơn lẻ mà được thực hiện có tổ chức. Hoạt động sản xuất được triển khai theo mô hình doanh nghiệp với hệ thống máy móc công suất lớn cùng các bộ phận thiết kế, sản xuất, kho vận và kế toán hoạt động độc lập. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được quảng bá và tiêu thụ thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội cũng như mạng lưới đại lý, cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và sản phẩm liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo Công an TP HCM, lượng hàng hóa được sản xuất và đưa ra thị trường có quy mô lớn, trong đó thị trường tiêu thụ tập trung chủ yếu tại Hà Nội và một số địa phương phía Bắc.

Kết luận chuyên môn từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả cho thấy các mẫu vải áo dài do thương hiệu Đất Lành sản xuất có dấu hiệu sao chép hình thức thể hiện của bộ thiết kế Thư từ phố thị - tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết sau khi vụ việc bị phát hiện, bà Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu trên máy tính, tin nhắn trao đổi công việc và các bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các mẫu thiết kế bị nghi vấn. Nhiều nội dung trong các nhóm trao đổi nội bộ cũng được yêu cầu gỡ bỏ nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bị nghi xâm phạm quyền tác giả, đồng thời xác minh vai trò của những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.