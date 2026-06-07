Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam

Hàng loạt thông tin và hình ảnh mới nhất vừa được nhà thầu Coteccons cập nhật tại công trường sân vận động PVF (Văn Giang, Hưng Yên).

Được khởi công vào ngày 19/10/2025 tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, dự án sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư sở hữu quy mô sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi (gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình).

Khi hoàn thành vào tháng 3/2027, siêu công trình nằm trong quần thể dịch vụ 92ha này sẽ là sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, chỉ đứng sau cấu trúc "khổng lồ" Hùng Vương (135.000 chỗ) tại Hà Nội.

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam- Ảnh 1.

Cận cảnh hệ thống các hàng cột trụ bê tông cốt thép siêu trường siêu trọng bao quanh mặt ngoài công trình. Đây là kết cấu chịu lực cốt lõi được nhà thầu tập trung thi công chính xác để nâng đỡ hệ mái vòm thép nặng hàng nghìn tấn sau này.

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam- Ảnh 2.

Hệ thống cẩu trục tháp liên tục vận hành phục vụ việc lắp ghép kết cấu thô và cố định hệ thép ở các tầng cao. Sau khi cơ bản hoàn thiện phần móng, các mũi thi công phần thân và các bậc khán đài đang được đẩy mạnh liên tục.

Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam- Ảnh 3.

Song song với áp lực tiến độ, biện pháp an toàn lao động được nhà thầu kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ lưới bao che và các khẩu hiệu hành động trực quan như "An toàn là không thỏa hiệp" được căng dọc các tầng sàn thi công.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tích hợp đầy đủ khu chức năng chuẩn quốc tế bao gồm các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, truyền hình, báo chí, VIP và dịch vụ ẩm thực.

Sân vận động PVF không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, huấn luyện mà còn được kỳ vọng là điểm đến sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic hay các trận đấu tại World Cup trong tương lai.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
pvf, bộ công an

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Của hiếm" ngành điện: Dự án LNG chi phí rẻ nhất Việt Nam đang tiết kiệm 700 tỷ đồng cho chủ đầu tư, dự báo có lãi từ 2027

"Của hiếm" ngành điện: Dự án LNG chi phí rẻ nhất Việt Nam đang tiết kiệm 700 tỷ đồng cho chủ đầu tư, dự báo có lãi từ 2027 Nổi bật

Chủ tịch bị khởi tố, HĐQT còn duy nhất 1 thành viên: PC1 bất ngờ có thêm cổ đông lớn

Chủ tịch bị khởi tố, HĐQT còn duy nhất 1 thành viên: PC1 bất ngờ có thêm cổ đông lớn Nổi bật

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh giải đáp thắc mắc về giá cổ phiếu, hé lộ lộ trình chuyển sàn

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh giải đáp thắc mắc về giá cổ phiếu, hé lộ lộ trình chuyển sàn

06:26 , 07/06/2026
Ra lệnh bắt tạm giam chủ xưởng Vũ Thị Thu Thủy SN 1999 và nhiều nhân viên

Ra lệnh bắt tạm giam chủ xưởng Vũ Thị Thu Thủy SN 1999 và nhiều nhân viên

06:18 , 07/06/2026
'Hoa hậu doanh nhân thành đạt' nợ xấu hơn 90 tỷ đồng

'Hoa hậu doanh nhân thành đạt' nợ xấu hơn 90 tỷ đồng

20:57 , 06/06/2026
Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng

Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng

20:39 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên