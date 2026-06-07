Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh giải đáp thắc mắc về giá cổ phiếu, hé lộ lộ trình chuyển sàn

Tại phiên thảo luận của Đại hội, vấn đề thị giá và tính thanh khoản của mã cổ phiếu VNZ đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư.

Cổ đông đã thẳng thắn bày tỏ với Ban điều hành rằng mức giá hiện tại trên sàn UPCoM chưa thể hiện đúng tầm vóc của một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Từ đó, các nhà đầu tư mong muốn ban lãnh đạo có giải pháp cụ thể để nâng tầm giá trị cổ phiếu.

Phản hồi trước những băn khoăn này, Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh thẳng thắn thừa nhận thực tế rằng giá cổ phiếu hiện tại đang chưa phản ánh đúng giá trị thực của VNG.

Lý giải sâu hơn về tình trạng này, ông Minh chỉ ra nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc tính thanh khoản của mã VNZ trên thị trường đang ở mức thấp. Lý do bắt nguồn từ việc công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu mới trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, cơ cấu cổ đông hiện hữu của tập đoàn cô đặc khi đa phần các tổ chức lớn và đội ngũ nhân viên lâu năm đều chọn cách gắn bó, đồng hành và không có nhu cầu bán ra, dẫn đến nguồn cung tự do lưu thông trên thị trường khan hiếm.

Chia sẻ về quan điểm về giá cổ phiếu, người đứng đầu VNG khẳng định Ban lãnh đạo rất ngại việc đưa ra những lời hứa hẹn hoành tráng trong ngắn hạn. Định hướng xuyên suốt của tập đoàn là tập trung hoàn toàn vào kết quả lao động bền bỉ, tạo ra sản phẩm thực, thu hút lượng người dùng thực và mang lại doanh thu bền vững cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để giải quyết bài toán kỹ thuật giao dịch và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các nhà đầu tư, Ban lãnh đạo VNG cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu trong vòng một đến hai năm tới. Đặc biệt, lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ đang tập trung để VNZ chuyển từ sàn UPCoM sang niêm yết trên thị trường chứng khoán chính thức trong thời gian sớm nhất .

Cũng tại nghị trường, trước những quan ngại về việc chính sách ESOP , ông Lê Hồng Minh giải thích tỷ lệ phát hành từ 1,5% đến 2% mỗi năm là đặc thù cần thiết để giữ chân nhân tài trong ngành công nghệ, nơi phụ thuộc lớn vào năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư.

Dù vậy, bắt đầu từ giai đoạn 2025 - 2027, VNG sẽ áp dụng cơ chế quản trị chặt chẽ khi gắn KPI cụ thể về tài chính hoặc quy mô người dùng, đồng thời sẵn sàng áp dụng điều khoản thu hồi lượng cổ phiếu đã cấp nếu nhân sự không đạt hiệu suất cam kết.

Giải thích về sự chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh và con số lỗ trên báo cáo kiểm toán , VNG cho biết một phần nguyên nhân khi tính toán doanh thu từ việc nạp tiền game. Khi người chơi nạp tiền, doanh nghiệp bắt buộc phải phân bổ và ghi nhận doanh thu dần theo thời gian sử dụng dịch vụ của khách hàng chứ không được ghi nhận toàn bộ ngay lập tức. Do đó, chỉ số lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh phản ánh thực chất hơn sức khỏe của doanh nghiệp

Đối với mảng hạ tầng AI GreenNod e, doanh nghiệp cho biết phần lớn doanh thu đến từ thị trường quốc tế là do nhu cầu thế giới đang ở giai đoạn bùng nổ, trong khi thị trường nội địa mới bắt đầu ở mức sơ khai.

GreenNode hiện đã sẵn sàng cấu trúc hạ tầng để phục vụ các đối tượng doanh nghiệp và công ty chứng khoán trong nước khi nhu cầu tăng lên.

Làn sóng trí tuệ nhân tạo và chiến lược dịch chuyển chiều sâu

Trong chuyển dịch công nghệ, Chủ tịch Lê Hồng Minh nhận định dù AI đang được thảo luận sôi nổi, việc sử dụng thực tế mới chỉ bắt đầu ở các tính năng trò chuyện cơ bản.

Tại VNG, AI đã được xác định là nền tảng vận hành cốt lõi. Điển hình từ năm 2021 đến nay, tập đoàn tối ưu hóa hiệu quả bằng công nghệ để duy trì quy mô nhân sự ổn định dưới mức 3.400 người, trong khi doanh thu và các chỉ tiêu tài chính vẫn tăng trưởng.

VNG định hướng đưa AI ứng dụng trực tiếp vào các sản phẩm tiêu dùng đại chúng sẵn có nhằm tận dụng tệp khách hàng cá nhân khổng lồ.

Với nền tảng Zalo, hiện có khoảng 30% người dùng tiếp cận các tính năng tích hợp AI hàng ngày. Zalo sở hữu gần 80 triệu người dùng hàng tháng, doanh thu tăng trưởng 63% trong năm 2025 và được kỳ vọng là động lực lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn trong 5 năm tới.

Mảng game tiếp tục đóng góp 65% doanh thu và ứng dụng sâu AI vào quy trình lập trình, sáng tạo đồ họa.

Ví điện tử ZaloPay ghi nhận doanh thu tăng 38%, liên tục giảm lỗ và đặt mục tiêu hòa vốn năm 2026, hướng tới có lãi năm 2027 nhờ hạ tầng thanh toán QR xuyên biên giới.

Cuối cùng, GreenNode (được đổi tên từ mảng đám mây) chuyển dịch hoàn toàn sang mô hình cung cấp hạ tầng AI cho khách hàng B2B toàn cầu, đóng vai trò mũi nhọn tiến ra thị trường quốc tế.

Bức tranh tài chính khởi sắc và trợ lực từ Quý 1/2026

Bước sang năm 2026, theo tài liệu chuẩn bị đại hội, VNG đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt từ 12.500 đến 13.500 tỷ đồng, đi kèm kỳ vọng quay lại quỹ đạo có lãi với lợi nhuận trước thuế dao động từ 300 đến 450 tỷ đồng.

Cơ sở cho kế hoạch này hoàn toàn có chỗ dựa vững chắc khi kết quả kinh doanh Quý 1/2026 được hé lộ ngay tại đại hội với mức doanh thu đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chính thức chuyển sang số dương.

Nhằm dồn toàn bộ nguồn lực cho các hoạt động đầu tư công nghệ, Hội đồng quản trị đã đề xuất phương án giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối hơn 558 tỷ đồng và không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2025.