'Hoa hậu doanh nhân thành đạt' nợ xấu hơn 90 tỷ đồng

"Hoa hậu doanh nhân thành đạt" nợ lớn

Ngân hàng Agribank Chi nhánh An Phú đang tìm kiếm tổ chức đấu giá để xử lý toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt với giá trị ghi sổ tạm tính hơn 90 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC), khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 24/5/2018. Tính đến ngày 29/5/2026, tổng dư nợ đã lên tới hơn 90 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 60 tỷ đồng và lãi phát sinh gần 31 tỷ đồng.

Agribank đưa ra mức giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ là 73 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 17 tỷ đồng so với giá trị ghi sổ. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 14,6 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Đáng chú ý, khoản vay được bảo đảm bằng hai bất động sản tại TPHCM. Trong đó, tài sản lớn nhất là khu đất rộng 833,8m2 tại số 241 Ung Văn Khiêm, có thời hạn sử dụng lâu dài. Trên đất hiện có công trình nhà ở riêng lẻ cấp III với diện tích xây dựng hơn 451m2 và tổng diện tích sàn gần 1.070m2. Tài sản này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt.

Tài sản bảo đảm còn lại là căn nhà hai tầng trên diện tích đất 43,5m2 tại địa chỉ 101/42 Điện Biên Phủ, thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình bà Lý Thị Minh Nguyệt.

Bà Lý Thị Minh Nguyệt được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Minh Nguyệt. Khởi nghiệp từ lĩnh vực kinh doanh gas. Năm 2005, bà Nguyệt thành lập Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt, hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sửa chữa ô tô với hai gara lớn tại TPHCM.

Ngân hàng Agribank rao bán liên tiếp các khoản nợ xấu của khách hàng.

Không chỉ được biết đến trong giới kinh doanh, bà Nguyệt từng xuất hiện tại nhiều sân chơi dành cho doanh nhân như Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017, Hoa hậu Doanh nhân Thành đạt 2018, Á hậu 1 Thần tượng Doanh nhân 2017 hay danh hiệu Bông hồng Thép Tiên phong.

Rao bán nợ nhà thầu từng thi công cao tốc

Cùng thời điểm, Agribank AMC cũng thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Thành Phát tại Agribank Chi nhánh Gia Lâm.

Khoản nợ này có tổng giá trị tạm tính hơn 63,07 tỷ đồng tính đến ngày 6/5/2026, gồm 44,39 tỷ đồng nợ gốc và gần 18,69 tỷ đồng lãi, phí phát sinh. Đáng chú ý, toàn bộ khoản nợ hiện không còn tài sản bảo đảm.

Agribank AMC đưa ra giá khởi điểm đúng bằng giá trị khoản nợ là hơn 63 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp trước hơn 6,3 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 15/6 tới tại Hà Nội.

Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng (TRADECO), được thành lập từ năm 1995. Doanh nghiệp hiện có trụ sở tại Hà Nội.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Thành Phát hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản.

Tên tuổi của doanh nghiệp này từng gắn với nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn trên cả nước như cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu qua đảo Kim Cương tại TPHCM, cầu Tân An (Long An) hay dự án nút giao Nam cầu Bính tại Hải Phòng...