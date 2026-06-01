Chủ tịch bị khởi tố, HĐQT còn duy nhất 1 thành viên: PC1 bất ngờ có thêm cổ đông lớn

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) vừa thông báo ngày 5/6/2026, nhóm CII đã thực hiện báo cáo giao dịch về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1).

Liên quan đến khoản đầu tư này, CII cho biết, quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho rằng đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

CII khẳng định khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của PC1.﻿

Theo báo cáo trở thành cổ đông lớn, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII, công ty con của CII, đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số cổ phiếu PC1 đang sở hữu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,55%). ﻿

Cùng với 17,35 triệu cổ phiếu PC1 (tương đương tỷ lệ 4,22%) mà CII đang nắm giữ, tổng số cổ phiếu PC1 nhóm CII sở hữu là hơn 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,77%), trở thành cổ đông lớn của PC1.﻿

Ước tính theo giá đóng cửa ngày 2/6 là 19.000 đồng/cp, số tiền ﻿Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã chi để mua vào gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 là gần 74 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CII trở thành cổ đông lớn của PC1 trong bối cảnh cổ phiếu PC1 đang trong đà giảm mạnh, tính từ vùng đầu tháng 3 tới nay, cổ phiếu PC1 đã giảm hơn 40%.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam, trong đó đáng chú ý có ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT PC1 – bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt – Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh – Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường hiện cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

HĐQT công ty hiện chỉ còn lại một thành viên duy nhất là ông Phan Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.﻿

Liên quan đến vụ việc, PC1 cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.



Doanh nghiệp cũng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7/2026 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự là 5/6/2026.



Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù ghi nhận khoản lỗ khác tăng vọt lên hơn 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 86% so với quý 1/2025, đạt gần 270 tỷ đồng.